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El mensaje que tiene en problemas judiciales al cantante Blessd: “Si yo estuviera ahí te estaría destrozando la cara”

La Fiscalía General le imputó al cantante de música urbana el delito de secuestro extorsivo agravado. El músico se declaró inocente.

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Redacción Semana
11 de junio de 2026 a las 4:10 p. m.
La Fiscalía General le imputó el delito de secuestro extorsivo al cantante Blessd.
La Fiscalía General le imputó el delito de secuestro extorsivo al cantante Blessd. Foto: Cortesía

Un corto mensaje de audio es la prueba clave que tiene la Fiscalía General en contra del cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, y su representante Sebastián Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara.

La Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos al cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd.
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Para la Fiscalía General, el cantante fue el determinador del secuestro extorsivo que se ejecutó contra Andrés Felipe Sánchez, quien intentaba ganarse la vida haciendo imitaciones en bares y discotecas de Medellín, como imitador de cantantes de música urbana como Ozuna.

El primero de junio de 2022, el imitador fue citado junto a su representante a un reconocido y tradicional estudio de grabación en la capital antioqueña.

El encuentro rápidamente se volvió dramático, cuando Sebastián Jaramillo Morán y el productor musical, Daniel Alejandro Velásquez Franc —conocido como Dr. Velásquez— los presionaron para que firmaran un documento en el que se comprometían a dejar de usar el nombre de Blessd para sus presentaciones.

De esta forma buscaban que dejara de hacer las mencionadas imitaciones por las cuales estaba teniendo cada vez más reconocimiento y recibiendo más ofertas para presentaciones y shows.

Los agresores los amenazaron con palabras soeces y armas, según detalló la fiscal del caso.

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“En la reunión, el señor Jaramillo Morán (Dímelo Jara), con el fin de obligar a la víctima a firmar el mencionado documento privado, lo agredió físicamente pegándole en la cara, le arrebató el celular por más de media hora. Lo retenía impidiéndole por fuerza física que se levantara”, señaló la delegada del ente investigador.

En el lugar se encontraba Laura Moreno Restrepo, abogada de profesión, y quien también presionó a la víctima para que firmara el documento de derechos de imagen. “Indicándole que de no hacerlo debía pagar una multa de 100 millones de pesos, exigencia dineraria a todas luces arbitraria e ilegal, realizada en repetidas ocasiones a la víctima”.

Posteriormente, mediante una llamada telefónica, Blessd aumentó las amenazas.

“Mi niño, yo sé quién es usted, sé lo que hace usted, sé dónde vive; yo soy de la calle, no soy tan blandito como Jara; si estuviera ahí, le destrozaría la cara y le llevaría unas liendras que podrían matarlo”, citó la fiscal dándole la autoría de este mensaje al cantante de música urbana.

La Fiscalía General les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado. Tras la debida explicación, el músico manifestó que no aceptaba los cargos.

Por la gravedad de estos hechos, la Fiscalía anunció que pedirá una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra del músico y su representante.

La audiencia continuará este viernes 11 de junio a partir de las 6 de la mañana.