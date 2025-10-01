Robo de joyas, secuestro y tortura, así es el lío que enreda al paisa Blessd, la superestrella del reguetón

El lunes 22 de septiembre fue uno de los más importantes en la carrera del reguetonero paisa Blessed. Ese día, se presentó en París en la gala del Balón de Oro, un hito que ningún otro artista latino ha logrado en su carrera.

Con un traje negro, impecable, el artista urbano de 25 años entonaba su canción Condenado al éxito II.

“Me siento atrapado como en hora pico bus, la oscuridad de mi vida la aclara su luz, me dice tranquilo, juntos cargamos tu cruz, por eso en mi brazo una virgen y a su lado está Jesús”, cantó ante las estrellas del fútbol mundial.

Así se vivió la presentación del colombiano en el importante evento deportivo. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

El mundo lo seguía expectante a través de las plataformas digitales, sin conocer el enredo de proporciones mayores del que se le acusa, del que se habla del robo de joyas, de secuestro y hasta tortura.

La historia la han dado a conocer varios medios, comenzó el 21 de mayo de 2024.

Una denuncia dada a conocer por el diario El Colombiano asegura que ese día el artista caleño Pirlo, su mánager Iván Andrés Galindo Navia y otras personas de su equipo de trabajo fueron retenidos contra su voluntad en una lujosa casa del Alto de las Palmas, un exclusivo sector al suroriente de Medellín.

La denuncia citada por el medio de comunicación, que data del 11 de febrero de 2025, indica que ellos fueron retenidos en la casa 27 de la parcelación Los Montes, donde presuntamente vive Blessd, después de que Pirlo y su equipo de trabajo participaron en la grabación de un video para la canción WYA Remix Black and Yellow, en el que también participaron artistas como J Abdiel, Izaak y Anuel AA.

Según relató Galindo Navia, ese día fueron citados a esa lujosa vivienda, donde se encontraron con Blessd, su jefe de seguridad Néstor, su mánager Santiago Jaramillo (Dímelo Jara) y un grupo de encapuchados.

En el lugar, dijo el denunciante, fueron obligados a desnudarse e ingresar a un baño, mientras “Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba” bajo los señalamiento de haberse robado unas joyas propiedad del artista.

“Me empezó a gritar fuertemente diciéndome que necesitaba que yo le devolviera las cadenas, los relojes. (...) Me decía que yo era un rata (...) Se ponía más alzado y se me acerca y me pega un cabezazo en la frente (...) pateaba las sillas, gritaba, se me acercaba y me decía groserías”, denunció Galindo.

Además, dijo que a su asistente, Juan Pablo Amézquita, le pegaron con un arma en la cabeza: “Sacaron pistolas y le apuntaron en la frente diciéndole que si se iba a hacer matar”.

El mánager de Pirlo también señaló que durante su secuestro, llegó una supuesta enfermera para tomar muestras de sangre para cotejarlas con rastros que había en la vivienda.

“Cuando me tocaba a mí, me dice DIMELO JARA, que hubo gordo, hágale rapidito que si usted no hizo nada, esa sangre no le va a salir positiva. Entonces el encapuchado me decía gordito tu estas estripado, estas caído”, denunció Galindo.

La situación era tan apremiante, dijo Galindo, que pensó que no saldría vivo de ese lugar. “Siempre eran constantes las amenazas de muerte del encapuchado diciéndome que arriba en la montaña iban a matarme y dejarme allá”, describió.

Incluso, recordó una supuesta amenaza directa de Blessed: “Yo sé que algún día nos vamos a encontrar. Tenga claro que yo voy por la suya (...) así que coja fuercita y venga por la mía”.

Entre tanto, el reguetonero Pirlo habría intervenido para que no asesinaran a su mánager. “Si van a matarlo a él, me tienen que matar a mí también. Yo voy con él hasta el final”.

Del embrollo, dijo el denunciante, salieron luego de una conversación entre un encapuchado y otras personas en la que habrían coincidido que cometieron un error con la gente de Pirlo.

SEMANA consultó con el área de prensa del artista Blessd, pero dijeron que no tenían información al respecto.

Sin embargo, el abogado Luis Ángel López, que representa a Blessd, dijo que el artista no es un secuestrador.

“Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. Pirlo ha cambiado su versión en repetidas ocasiones. No queremos darle reflectores a esa denuncia”, dijo al diario El Tiempo.