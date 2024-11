Dura respuesta de Blessd frente a las críticas por letra de ‘+57’

Las críticas a ‘+57’ no han parado

La oleada de comentarios no ha parado y tal vez sea porque las expectativas frente al trabajo musical eran muy diferentes y se esperaba que los antioqueños sacaran otro tipo de canción. Sin embargo, hay quienes los defienden, asegurando que este es el tipo de mensajes que se envían en el género urbano, por lo que no les parece que los artistas deban responder frente a las acusaciones recibidas.

Blessd responde con mensaje contundente ante las críticas por ‘+57’

“Amor, usted que estaba esperando un tema diferente, vaya y escúchelo, y si estaba esperando algo pa’ Colombia, y no, vaya y oiga ‘Colombia, tierra querida’. Y si de pronto no le gustó el tema, lo cambia, y si sí, lo escucha. Qué cansones, ome’. Y a los que les gustó: gracias ” , escribió el artista.

En su cuenta de X también sacó a relucir algunas respuestas frente a las críticas recibidas. En una de ellas, en especial, le contesta a una de sus seguidoras con un duro mensaje: “Mi amor, críe usted sus hijos, que yo estoy es trabajando y haciendo música, no me den la responsabilidad de crianza, eso hágalo usted, póngale la ‘Vaca Lola’ que yo hago es reguetón, ahí me disculpa”.

“Si como persona que tiene fans no eres consciente de la responsabilidad que tienes con ellos, realmente no creo que los merezcas. No eres responsable de criar a nadie, pero sí tienes influencia en quienes te siguen y escuchan”, “Reguetón: sinónimo de misoginia, pedofilia, machismo, sexualización de menores, prostitución, abuso de alcohol, tráfico de estupefacientes y consumo de toda clase de vicios como pepas. En fin, es lo que hay. Sumercé tiene razón, no se le debe pedir peras a los olmos”, fueron algunas de las reacciones que generó el mensaje del cantante.