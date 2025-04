Aparece video de Dayana Jaimes hablando de cómo era su verdadera relación con Lily Díaz: “Inventando cuanta locura”

El revuelo no tardó en estallar, sobre todo por el vínculo cercano entre Dayana Jaimes y su cuñada, ya que ambas formaban parte del mismo entorno familiar . Este detalle encendió aún más la polémica, al tratarse de un tema delicado que involucra lazos afectivos y personales.

Lily Díaz rompió el silencio tras polémica por infidelidad de su esposo con Dayana Jaimes; lanzó mensaje: “Nunca me di cuenta”

El escándalo, más allá de la imagen filtrada, también dejó al descubierto tensiones familiares y levantó dudas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre las dos mujeres. Aunque la viuda de Martín Elías no ha emitido declaraciones oficiales al respecto y únicamente ha subido imágenes a su perfil , el tema sigue dando de qué hablar entre quienes han seguido de cerca su vida tras la muerte del artista vallenato.

En ese instante, la comunicadora puntualizó que todo fluía bien con algunos hermanos del vallenatero, exaltando la relación con Lily Díaz. A pesar de que no entró en detalles, este contenido sirvió para que algunas personas reprocharan la infidelidad con Evelio Escorcia.

“Habló más con unos hermanos de Martín que con otros, me las llevó superbién con Lily, me la llevó bien Matincito, si veo a Patricia la saludo, o sea con todos, la gente vive imaginándose, inventando cuanta locura que no es”, respondió.