Lily Díaz rompió el silencio tras polémica por infidelidad de su esposo con Dayana Jaimes; lanzó mensaje: “Nunca me di cuenta”

En el perfil de la periodista, los curiosos pudieron detallar que no quiso aclarar ni tocar el tema en el que la relacionaban, enfocándose únicamente en este tipo de imágenes que contenían mensajes puntuales. A pesar de que no se puede tomar como una respuesta directa a la controversia, más de uno lo relacionó.

Hermana de Lily Díaz arremete contra Dayana Jaimes

Una de las personas que arremetió contra la viuda de Martín Elías fue Kelly Díaz , quien manifestó en un audio que nunca se había sentido del todo bien con la periodista. Aunque compartían en los mismos espacios, había algo en ella que no le terminaba de encajar.

La integrante de la familia Díaz reveló que el tiempo le dio la razón sobre lo que pensaba respecto a Jaimes, pues había contextos y situaciones que no le agradaban.

“En el caso mío, ella nunca me cayó bien, nunca vibré con ella. Siempre me pareció que mi hermano era demasiado bueno para ella y, bueno, el tiempo al final me dio la razón (…) todo el mundo tenía que rendirle pleitesía porque era la mujer de mi hermano, o sea, ¿qué pleitesía que rendirle a ella ni que nada? Mi hermano partió a la presencia de Dios y ella, ¿qué? Nada más es la mamá de mi sobrina y hasta ahí”, comentó.