Fiona Horsey es una reconocida actriz de la televisión colombiana, con una amplia trayectoria en los medios nacionales. Su talento ha llegado a distintas producciones, tal y como es el caso actual de Las de siempre, donde da vida a Hilda.

Patricia Silva, entre lágrimas, expuso cruda ‘jugada’ que destruyó su matrimonio: “La amante iba a mi casa”

Pese al reconocimiento que alcanzó, en su vida personal estaba lidiando con una tormenta muy fuerte, ya que su matrimonio de 18 años se desmoronó. La actriz colombo británica reveló que se había separado, llevando un dolor inmenso por mucho tiempo.

Según dialogó con La red, su mundo se nubló cuando entendió que muchos cuentos de Disney eran mentira y la realidad era más dura de lo que pensaba. A pesar de que estaba enfocada en una perspectiva particular, se estrelló muy fuerte con situaciones que la hicieron caer en dolores emocionales.

“Soy una mujer que ama la familia, que luchó todo por la familia. Yo me creí todo el cuento de Disney, me lo tragué... me creí todas las canciones de los 80 y 90. Me creí todo el cuento”, dijo.

“Me estrellé contra una realidad”, agregó.

En cuanto a su relación, Horsey apuntó que nunca tuvieron conversaciones sobre las emociones y se normalizó una dinámica en la que no se conocían lo suficiente para afrontar estos escenarios.

“Yo lo conocí hace 20 años. Los hombres hasta hace tan poquito no hablaban de emociones, pero uno no se conocía asimismo. No nos enseñaron a hablar con la pareja, estuvimos en la rueda del hámster, mantuvimos todas las metas, pero qué pasa con el ser. Estuve en piloto automático mucho tiempo”, comentó.

“Él nunca quiso hablar de sus emociones, es una persona no disponible emocionalmente, por muchas cosas de su pasado. No soy su psicóloga, pero si alguien no se quiere dejar ayudar, no se puede ayudar”, aseveró.

En cuanto a la tusa que le generó la ruptura amorosa, afirmó que su propia familia le dio la espalda y la señaló, haciéndola sentir que no era comprendida por el dolor que la invadía.

“Una traición muy grande, la traición duele (...) Estoy mamada de que me digan que siga adelante, que no soy la primera a la que le pasa, no, esa palabra ya no significa nada. No me digan que me olvide de eso porque no es así. Tuve que dejar de hablar con muchas personas que no me entendían... mi familia más que todo”, aseguró.

Destapan aterradores detalles del asesinato de la exreina Carolina Flores; expusieron verdad de la suegra

“Me fue infiel con alguien más joven, me manda a Inglaterra, pero en el fondo es la manera de poder terminarme por WhatsApp”, reveló.

Al referirse a su hermana, la celebridad indicó que le dolió mucho ver cómo fue juzgada por sus cercanos, quienes no habían atravesado una separación de este estilo.

“Eso ha sido un duelo, ver cómo me juzgaron mis familiares. Me juzgaban por ser loca o mala mamá, pero sí, entré en una crisis nerviosa”, contó, entre lágrimas.