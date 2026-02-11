Recordada actriz de ‘Enfermeras’ revela cómo se encuentra tras su lucha contra el cáncer de lengua

La reconocida actriz santandereana Marta Liliana Ruiz, recordada por una extensa trayectoria en la televisión colombiana, ha compartido una actualización fundamental sobre su estado de salud. Tras haber enfrentado un complejo proceso oncológico en 2021, la intérprete confirmó en una reciente entrevista que sus más recientes chequeos médicos arrojaron resultados positivos, consolidando su etapa de recuperación y estabilidad.

El origen de la batalla: de una leucoplasia al quirófano

El camino de Ruiz hacia la recuperación comenzó formalmente en 2021, aunque los síntomas se manifestaron con años de anterioridad. Según declaraciones entregadas por la propia actriz, la anomalía inicial fue identificada como una leucoplasia, una condición que se manifiesta con manchas blancas en la boca.

Aunque los síntomas iniciales aparecieron cerca de cinco años antes de su diagnóstico definitivo, fue en enero de 2021 cuando la actriz notó un cambio significativo mientras realizaba su higiene dental. En ese momento, la lesión presentaba un tamaño considerable y generaba dolor, lo que la llevó a buscar atención especializada. Tras los análisis de rigor, el diagnóstico fue contundente: cáncer de lengua.

En agosto de ese mismo año, la actriz se sometió a una delicada intervención quirúrgica para extirpar el tumor. El procedimiento fue exitoso y, mediante sus redes sociales, Ruiz mantuvo informados a sus seguidores: “Hoy hace 21 días fue mi cirugía donde lograron extirpar el tumor que tenía en la lengua… estoy mejorando día a día”, compartió en su cuenta de Instagram en aquella oportunidad.

Un nuevo parte de tranquilidad

Años después de aquel episodio que marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional, Marta Liliana Ruiz ha vuelto a abrir su corazón para actualizar su situación médica. En una charla reciente, la actriz reveló que a finales del año pasado experimentó un momento de incertidumbre tras detectar una pequeña lesión.

“Tuve a final de año como un sustito. Fui al médico porque me encontré como una pequeña lesión. Me hicieron todos los análisis y hace una semana me entregaron los resultados”, relató la actriz. La conclusión médica fue el mejor escenario posible: “Me dice que no hay en mi cuerpo una sola célula que tenga malignidad. Eso me da una gran tranquilidad y me llena de energía”.

Para la santandereana, este resultado es un recordatorio de la importancia de la vigilancia constante. Ruiz enfatizó que, tras un antecedente de cáncer, la prevención se convierte en un estilo de vida. “Uno tiene que vivir alerta, tiene que cuidarse cualquier mínima cosa que sea un poco extraña. Uno tiene que acudir al médico y no dejar que las cosas avancen”, aseguró con tono reflexivo.

Presente personal y estabilidad en el exterior

Más allá de los temas hospitalarios, la actriz atraviesa un momento de plenitud en su vida personal. Actualmente reside fuera de Colombia y celebra la estabilidad de su matrimonio de casi siete años. Según sus palabras, el sacrificio de dejar su país natal ha rendido frutos en términos de tranquilidad y bienestar familiar.

“Me siento en esos momentos en la vida donde uno dice ‘las cosas están funcionando’. Ha valido la pena cualquier sacrificio de dejar mi país… tengo más de lo que quisiera”, puntualizó Ruiz. Con la salud recuperada y los exámenes bajo control, la actriz se proyecta hacia nuevos retos profesionales, respaldada por una red de apoyo compuesta por sus hijos, su esposo y el cariño constante de los televidentes colombianos que han seguido de cerca su evolución.