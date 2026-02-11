A más de tres décadas del fallecimiento de Kurt Cobain, líder de la icónica banda Nirvana, un equipo privado de científicos forenses ha presentado un análisis que pone en duda la conclusión oficial de 1994. Según estos expertos, existen hallazgos en la autopsia y la escena del crimen que no coinciden con la tesis del suicidio por arma de fuego, sugiriendo la participación de terceros.

“Un sueño que se convirtió en una pesadilla”: renunció reina del Carnaval del Atlántico, a 48 horas de su coronación

La revisión técnica de Brian Burnett

El eje de esta nueva controversia reside en el trabajo de Brian Burnett, un especialista con trayectoria en casos complejos que involucran sobredosis y traumatismos. Burnett, junto a la investigadora Michelle Wilkins, analizó durante meses los documentos de la autopsia original y el material fotográfico de la escena en la residencia de Seattle.

El equipo sostiene que la muerte de Cobain presenta signos de un homicidio. La hipótesis planteada sugiere que el músico habría sido incapacitado previamente mediante una dosis elevada de heroína antes de recibir el impacto de bala que terminó con su vida.

Inconsistencias en los hallazgos médicos

Uno de los puntos más críticos señalados por Wilkins es la presencia de necrosis en el cerebro y el hígado del músico. Según la investigadora, estos daños están asociados a una falta prolongada de oxígeno, característica de una sobredosis de narcóticos, pero no de una muerte instantánea producida por un disparo de escopeta.

“La necrosis del cerebro y el hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por arma de fuego”, afirmó Wilkins, sugiriendo que el estado fisiológico de Cobain antes del disparo indicaba una agonía previa por químicos.

Asimismo, el informe del equipo independiente destaca la cantidad de heroína en el sistema del cantante. Los datos analizados indican que Cobain habría ingerido una cantidad diez veces superior a la dosis letal para un adicto crónico, lo que habría provocado un coma inmediato, haciendo físicamente imposible que el músico pudiera manipular una escopeta, retirar la aguja y organizar el kit de inyección.

El debate sobre la escena del crimen

Fiscalía presenta acusación formal contra Valentino Lázaro por presunta violencia de género hacia Andrea Valdiri

La disposición de los objetos en el invernadero de la casa de Cobain también ha sido objeto de escrutinio. Los investigadores señalan que el “kit” de heroína fue hallado a varios pies de distancia, con las jeringas tapadas y los implementos ordenados.

Para el equipo de Burnett, esta pulcritud es inusual en un escenario de suicidio impulsivo. “Se supone que debemos creer que tapó las agujas y puso todo en orden después de inyectarse, mientras se estaba muriendo. Es una locura”, declaró Wilkins al medio británico. El grupo sugiere que la escena pudo haber sido manipulada para simular un suicidio, incluyendo la colocación del arma y la nota hallada en el lugar.

La postura de las autoridades de Seattle

A pesar de la repercusión de estos hallazgos independientes, las autoridades oficiales mantienen su posición. La Oficina del Médico Forense del Condado de King reiteró que en 1994 se realizó una autopsia completa siguiendo todos los protocolos legales y científicos.

Por su parte, el Departamento de Policía de Seattle ha sido enfático al señalar que sus detectives concluyeron en su momento que se trató de un suicidio y que, hasta la fecha, no se han presentado pruebas con el peso legal suficiente para reabrir formalmente el expediente. Para las autoridades, las revisiones privadas, aunque mediáticas, no alteran los hechos probados en la investigación original.