Fiscalía presenta acusación formal contra Valentino Lázaro por presunta violencia de género hacia Andrea Valdiri

Lo que comenzó como una serie de confrontaciones públicas en plataformas digitales entre 2024 y 2025 ha escalado a una instancia penal definitiva. La Fiscalía General de la Nación decidió formular acusación formal contra el creador de contenido Valentino Lázaro, tras la denuncia interpuesta por la empresaria Andrea Valdiri, quien alega haber sido víctima de conductas constitutivas de violencia de género.

El origen del proceso judicial

La disputa entre ambos influenciadores dejó de ser un intercambio de palabras en redes sociales para convertirse en un proceso judicial. Según un comunicado oficial emitido por los abogados Víctor Mosquera y Sócrates Saavedra, representantes legales de Valdiri, el ente acusador encontró méritos suficientes para avanzar en el proceso penal contra Lázaro.

“Informamos a la opinión pública que, en la fecha, la Fiscalía General de la Nación ha decidido presentar acusación formal contra el señor Valentino Lázaro por conductas presuntamente constitutivas de violencia de género”, se lee en el documento compartido por la defensa de la barranquillera en sus redes sociales. El caso surge tras semanas de enfrentamientos mediáticos que, según la denunciante, vulneraron su integridad.

La violencia digital bajo la lupa de la justicia

El punto más importante de la denuncia radica en el uso de las redes sociales como herramientas de agresión. La defensa de Andrea Valdiri enfatizó que este proceso busca sentar un precedente sobre el comportamiento de las figuras públicas en las redes sociales. De acuerdo con lo expuesto por los abogados de Valdiri, los entornos digitales no deben ser utilizados para obtener beneficios personales a través de lo que denominan “violencia simbólica o mediática”.

El equipo jurídico sostiene que la exposición pública de una persona no justifica ni normaliza ataques que atenten contra la dignidad y los derechos de las mujeres. Este enfoque es clave, pues la justicia colombiana ha empezado a prestar especial atención a cómo el discurso de odio y la discriminación en plataformas como Instagram o TikTok pueden traducirse en delitos tipificados.

La postura de Valentino Lázaro

Por su parte, Valentino Lázaro ya se había pronunciado anteriormente sobre la existencia de este proceso legal antes de que se conociera la acusación formal. En unas declaraciones previas, Lázaro confirmó que Valdiri lo había denunciado por violencia de género y discriminación.

En aquel momento, Valentino intentó restarle gravedad al asunto, sugiriendo que la denuncia fue producto de un momento acalorado y que, supuestamente, las relaciones entre ambos habrían mejorado. No obstante, el reciente avance de la Fiscalía contradice la percepción por parte del influencer de que el problema ya se había resuelto, situando al creador de contenido ante una etapa procesal donde deberá demostrar su inocencia o responder ante las acusaciones presentadas.

Es importante recordar que Andrea Valdiri es una de las figuras costeñas más influyentes de la industria digital en el país, con una trayectoria empresarial y exposición mediática. Valentino Lázaro, que también es reconocido en el ámbito de redes y el sector del entretenimiento digital, enfrenta ahora un escenario legal que podría afectar su carrera profesional dependiendo del fallo judicial.

El caso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se definan las fechas de las audiencias de juicio oral, donde se presentarán las pruebas que sustentan la acusación de la Fiscalía y la estrategia de defensa de Lázaro.