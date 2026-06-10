Dos menores de edad desaparecen en Albania, La Guajira: Fiscalía atiende el caso

Dos menores de edad se encuentran desaparecidos en Albania, en el departamento de La Guajira; así lo dieron a conocer desde la Secretaría de Gobierno, quienes señalaron que estos tenían una ruta de protección por presunto maltrato.

Nicolás Deluque, secretario de Gobierno, indicó que avanzan con todas las verificaciones del caso con el fin de poder esclarecer lo que pasó con este hecho.

“Se ha presentado la desaparición de dos menores de edad, y en estos momentos estamos con la Fiscalía, con la Policía de Infancia, con la comunidad, desarrollando labores de búsqueda y de volanteo, con el objetivo de dar con el paradero de estos dos menores de edad que se encuentran desaparecidos”, dijo el funcionario a Blu Radio.

Imagen general de Albania, La Guajira. Foto: Alcaldía de Albania, La Guajira, API

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El jefe de esta cartera indicó que desde la Comisaría de Familia venían adelantando un proceso con el fin de atender unas denuncias de supuestos maltratos por parte de sus padres.

“Algunos vecinos nos informaron cuando hacían los trabajos de campo. De hecho, un día antes de la desaparición de los menores de edad. Nos informaron algunos vecinos que ellos venían siendo objeto o sujeto de maltrato, por lo cual inmediatamente, por parte de Comisaría de Familia y Policía, se activó una ruta de atención inmediata”, agregó al citado medio.

Las autoridades en el departamento de La Guajira se encuentran adelantando las respectivas investigaciones judiciales con el fin de dar con el paradero de los menores de edad. Asimismo, se encuentran analizando si ofrecen una recompensa a las personas que brinden información para dar con el paradero de los niños.

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La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional funciona las 24 horas del día para recibir información frente a este caso que ha prendido las alarmas en esta zona del Caribe colombiano.

Los operativos de las autoridades se han intensificado en varias zonas de La Guajira.