Donde hay agua hay vida. No es solo una frase; es una realidad que resume el poder transformador de este líquido. Allí donde llega el agua potable disminuye la pobreza, mejora la salud, los niños permanecen en la escuela, las mujeres recuperan tiempo para estudiar, trabajar y emprender, y las comunidades recuperan la esperanza. El agua no es únicamente un servicio público; es la inversión social más poderosa para transformar un territorio.

Mientras el mundo avanza hacia el 2030, la fecha fijada por las Naciones Unidas para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el panorama es preocupante. Millones de personas continúan sin acceso a agua potable, saneamiento, salud, educación y oportunidades básicas. La crisis climática, los conflictos y las desigualdades han frenado una agenda que buscaba garantizar condiciones mínimas de dignidad para todos.

De La Guajira a Harvard University: el camino que abre el liderazgo femenino

Sin embargo, las respuestas no siempre nacen en las grandes capitales. Muchas veces surgen desde los territorios más apartados, allí donde los desafíos son mayores y donde las comunidades han esperado durante décadas soluciones que parecían imposibles.

Hoy tuve el privilegio de compartir esta experiencia en la Universidad de Texas. Mientras explicaba cómo hemos logrado llevar agua potable a comunidades ubicadas en uno de los territorios más desafiantes de Colombia, comprendí que lo que para muchos es una obra de infraestructura, en realidad es una herramienta para transformar vidas. En ese escenario internacional confirmé que cuando un proyecto instala tuberías o construye plantas de tratamiento, está a su vez reduciendo la pobreza, protegiendo la salud, fortaleciendo la educación, impulsando la igualdad y devolviendo la dignidad a comunidades que durante décadas fueron olvidadas.

Andreína García, gerente del Plan Departamental de Agua de La Guajira, estuvo en la Universidad de Houston compartiendo la experiencia del proyecto La Gloria, en Manaure. Foto: A.P.I.

La experiencia de La Guajira demuestra que un proyecto de agua acelera simultáneamente el cumplimiento de múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible. Garantizar agua potable significa avanzar en el ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, pero también impacta en la igualdad de género, el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, las comunidades sostenibles, la acción climática y la construcción de alianzas. Pocas inversiones públicas tienen un efecto tan amplio y transformador.

La igualdad de género merece una reflexión especial. En miles de comunidades son las mujeres quienes recorren largas distancias para conseguir agua, sacrificando tiempo que podrían dedicar a estudiar, trabajar o emprender. Llevar agua potable también significa devolver oportunidades. Pero el agua no solo transforma la vida de las mujeres como beneficiarias; también abre espacios para que ellas lideren la transformación de sus territorios.

Mujeres que lideramos el cambio

En una región donde históricamente los escenarios de decisión han estado dominados por los hombres, dirigir el Plan Departamental de Agua de La Guajira me ha significado demostrar que el liderazgo femenino puede combinar capacidad técnica, sensibilidad social y resultados concretos. Cada proyecto ejecutado confirma que las mujeres no solo participamos del desarrollo: también podemos liderarlo.

La Guajira representa uno de los mayores desafíos de Colombia, pero también una de sus mayores oportunidades. Durante décadas fue sinónimo de sed, abandono y promesas incumplidas. Hoy demuestra que incluso las condiciones más difíciles pueden transformarse cuando existe planeación, voluntad institucional y compromiso con las comunidades.

La Guajira podría tener más agua que Bogotá

Una muestra de ello son las treinta plantas desalinizadoras construidas en la Alta Guajira, que hoy suministran agua potable a cerca de 165.000 personas. Llevar agua al desierto dejó de ser una aspiración para convertirse en una realidad. Lo que durante años parecía técnicamente imposible demuestra que la innovación puede derrotar las barreras geográficas.

El proyecto de La Gloria, en Manaure, resume esa visión integral del desarrollo. Allí el acceso al agua potable se complementa con energía solar, una planta desalinizadora, infraestructura de almacenamiento, espacios para la niñez y un trabajo permanente con las comunidades para garantizar la sostenibilidad de la inversión. No se trata únicamente de construir una obra; se trata de construir bienestar y futuro.

Quienes hemos trabajado en el territorio sabemos que llevar agua al desierto guajiro exige mucho más que recursos. Significa enfrentar enormes distancias, altas temperaturas, dificultades logísticas, limitaciones de infraestructura y complejos desafíos de seguridad. Cada proyecto demanda creatividad, diálogo permanente con las comunidades y equipos técnicos comprometidos con un propósito superior.

La Guajira: un mar de esperanzas en medio del desierto

Precisamente por eso, cada obra terminada representa mucho más que concreto, tuberías o plantas de tratamiento. Representa confianza recuperada, vidas protegidas y oportunidades para las nuevas generaciones. Es una de las herramientas más efectivas para cerrar brechas históricas en cobertura y calidad de los servicios públicos. Se trata de ejecutar recursos para garantizar derechos, fortalecer instituciones y construir desarrollo desde los territorios.

Cumplir la Sentencia T-302 no puede seguir siendo una obligación pendiente. Debe convertirse en una política pública permanente que garantice el derecho fundamental al agua para miles de niños y familias que durante décadas han esperado respuestas del Estado.

Todavía estamos a tiempo de cumplir la Agenda 2030, pero ello exige comprender que el agua no puede seguir ocupando un lugar secundario dentro de las prioridades nacionales. Invertir en agua potable es invertir simultáneamente en salud, educación, productividad, equidad, adaptación al cambio climático y paz territorial.

Porque donde hay agua hay menos pobreza.

Donde hay agua disminuye la desnutrición.

Donde hay agua mejora la salud.

Donde hay agua los niños permanecen en la escuela.

Donde hay agua las mujeres recuperan tiempo para construir su propio futuro.

Donde hay agua florecen nuevas oportunidades económicas.

Donde hay agua se fortalece la productividad.

Donde hay agua se construye paz.

Donde hay agua hay dignidad.

Y, sobre todo, donde hay agua hay vida.

Si estamos siendo capaces de llevar agua al desierto, también podemos llevar desarrollo a donde durante décadas solo llegaron promesas. Porque las grandes transformaciones no siempre nacen en los grandes escenarios. Muchas veces comienzan en los territorios más olvidados.

Y cuando desde lo más profundo de las regiones resolvemos dificultades, podemos gritarle al mundo que sí es posible.

Andreína García, gerente del Plan Departamental de Aguas de La Guajira