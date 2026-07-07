Invima recomendó no consumir esta marca de agua embotellada tras detectar irregularidades en su registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización del producto Agua Pura Natural, marca Refresk, al advertir que utiliza un registro sanitario inexistente y, por tanto, es considerado un producto fraudulento de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.

Invima alertó sobre comercialización ilegal de producto inyectable: “No corresponde a una importación realizada”

Según informó la entidad, el agua embotellada reporta el registro sanitario R. SAT. 1912301, el cual no existe en las bases oficiales del instituto. Esta situación fue identificada durante las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) adelantadas por el Invima.

Agua embotellada que generó la alerta sanitaria. Foto: Invima

“El Invima alerta a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto Agua Pura Natural, marca Refresk, el cual reporta el registro sanitario R. SAT. 1912301, que no existe, por lo que se considera un producto fraudulento de conformidad con la normatividad sanitaria vigente”, indicó la entidad.

El instituto explicó que, además de utilizar un registro sanitario falso, el producto incumple los requisitos de rotulado exigidos para las aguas potables tratadas destinadas al consumo humano.

“De acuerdo con las acciones de Inspección, Vigilancia y Control adelantadas por la entidad, además de utilizar un registro sanitario falso, el producto incumple los requisitos de rotulado establecidos para las aguas potables tratadas destinadas al consumo humano”, señaló el comunicado.

Alerta sanitaria en Colombia por agua sin registro que ya circula en el mercado

Ante esta situación, el Invima recomendó a los ciudadanos no adquirir ni consumir el producto y pidió a quienes ya lo hayan comprado suspender su consumo de manera inmediata.

“El Invima hace un llamado a la población para abstenerse de adquirir o consumir este producto y recomienda a quienes lo hayan comprado suspender inmediatamente su consumo e informar a las autoridades sanitarias competentes”, agregó.

La entidad también recordó a los consumidores la importancia de verificar la autenticidad de los registros sanitarios antes de comprar alimentos y bebidas, con el fin de reducir el riesgo de adquirir productos que no cumplen con las condiciones exigidas por la legislación colombiana.

Alerta sanitaria del Invima. Foto: Invima

Como parte de las medidas de control, el instituto solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto en establecimientos comerciales y reforzar las acciones de inspección bajo su jurisdicción para evitar que continúe su distribución.

Asimismo, reiteró que Refresk “no debe ser distribuido ni comercializado en Colombia”, al advertir que su venta puede dar lugar a las sanciones previstas en la ley para quienes incumplan las disposiciones sanitarias.