Autoridades advierten sobre suplemento de creatina comercializado de forma ilegal en redes sociales: “Riesgos para su salud”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Creatine Monohydrate 3g marca Dymatize, promocionado como suplemento dietario a través de plataformas digitales en Colombia.

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Según informó la entidad, el producto fue identificado en publicaciones difundidas mediante el perfil Medellinfit en Facebook.

Tras la verificación correspondiente, el Invima estableció que este suplemento “no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos”, por lo que su comercialización en el país “es ilegal y se considera un producto fraudulento”.

Alerta por el producto Creatine Monohydrate 3g marca Dymatize. Foto: Invima

La autoridad sanitaria señaló que esta no es la primera advertencia relacionada con el producto. De acuerdo con el comunicado, “bajo esta denominación del producto Dymatize ya se había emitido la alerta sanitaria No. 128-2022” y, mediante la nueva publicación, se actualiza la información tras la identificación de una nueva presentación del mismo producto.

El Invima explicó que Creatine Monohydrate 3g marca Dymatize no cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 3249 de 2006. En consecuencia, indicó que el producto “no ha sido evaluado en calidad, seguridad o eficacia”, situación que representa un riesgo potencial para quienes lo consuman.

Asimismo, recordó que los productos considerados fraudulentos carecen de garantías sobre su composición, fabricación, almacenamiento y transporte. “No se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte”, advirtió la entidad.

La autoridad también reiteró que este tipo de productos suelen promocionarse mediante internet, redes sociales y cadenas de mensajería, y pueden atribuirse propiedades que no han sido autorizadas. En ese sentido, hizo un llamado a los consumidores para verificar previamente la existencia de un registro sanitario vigente antes de adquirir cualquier suplemento dietario o producto para la salud.

Logo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Foto: Invima

Entre las medidas dirigidas a la ciudadanía, el Invima recomendó abstenerse de comprar o consumir el producto señalado. Para quienes actualmente lo utilizan, la entidad indicó que deben “suspender de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud”.

Además, solicitó a las secretarías de salud fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control, así como informar sobre posibles hallazgos del producto en establecimientos físicos o canales digitales. De igual forma, pidió a las instituciones de salud y a la Red Nacional de Farmacovigilancia reportar cualquier evento adverso asociado con su consumo.

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