Jefferson Lerma habla de Néstor Lorenzo tras la eliminación del Mundial 2026: “No sabemos qué pasará”

La Selección Suiza colocó un enorme sabor a derrota en Colombia y acabó con el sueño de todo un país. La eliminación por penales 4-3 está pasando factura y será un trago bastante amargo para los hinchas, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico.

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Precisamente, los ojos se colocan en Néstor Lorenzo y su grupo de trabajo en Colombia tras el Mundial 2026. Los objetivos eran muy diferentes que los octavos de final y se esperaban al menos los cuartos, tal como sucedió en Brasil 2014. Se jugó un partido más en la Copa del Mundo, pero parece más un tema de fixture y nuevo formato.

Ante Suiza, los colombianos tenían un poco más de favoritismo, pero las cosas se fueron al abismo en la tanda de penaltis. Un 4-3 tras los fallos de Dávinson Sánchez y Juan Camilo Hernández que ahora deja muchas preguntas de por medio. ¿Se va Néstor Lorenzo? ¿Qué va a pasar con la Selección Colombia?

Néstor Lorenzo realiza cambios. (AP Photo/Lindsey Wasson) Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

En Vancouver tras octavos de final y el dolor latente, mientras Suiza se alista para enfrentar a Argentina, Jefferson Lerma habló en la zona mixta y dio algunas pistas del futuro de Néstor Lorenzo en Colombia. El jugador del Crystal Palace se refirió a esa coyuntura y dejó abierta cualquier decisión.

Lerma habló tras la eliminación de Colombia

Estuvo lejos de afirmar su continuidad tajantemente y prefirió lanzar un “se deben tomar decisiones”. Estas palabras en medio del dolor y un paso por el camerino donde seguramente se cruzaron palabras con más jugadores y el mismo Lorenzo. Aunque ratificó que se siente orgulloso por cada uno de los compañeros.

“Un momento de reflexionar. Nos vamos con el corazón un poco roto. Queríamos más, soñábamos más, lo queríamos en este proceso. Pero, nos vamos de esta manera. Si hay algo que toca resaltar es el trabajo de los compañeros y el orgullo que siento por cada uno de ellos. Nos hacen solamente un gol en la Copa del Mundo y así es el futbol, Nos arropamos en las familias y continuar”, comenzó Lerma en exclusiva con DSports.

Lerma habla de la continuidad de Lorenzo

“No sabemos que pasará con el entrenador tras lo que pasó. Acá se sentía una armonía hermosa y lo disfruté al máximo. Vienen personas nuevas, jugadores nuevos. Se dejó una vara alta en el proceso con jugadores y buenas personas, solo es corregir los pequeños detalles", puntualizó el volante.

Jefferson Lerma tiene que afrontar una batalla contra Breel Embolo. (AP Photo/Gregory Bull) Foto: AP Photo/Gregory Bull

“Se deben tomar decisiones. Solo hubo palabras de dolor con el cuerpo técnico y jugadores, solo es respirar y retomar el calor familiar”, agregó.