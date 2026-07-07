La Selección Colombia le puso corazón al partido contra Suiza, pero no le alcanzó y fue eliminada en la tanda de penales 4-3. El dolor es muy notorio en el grupo de jugadores. Luis Díaz no evitó las lágrimas y la tristeza también se dejó ver en James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Dolorosa eliminación de Colombia en el Mundial 2026: Suiza fulminó el sueño cafetero en los penales

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Éste último estuvo cerca de ser determinante ante Suiza en el BC Place. Juanfer Quintero entró en el segundo tiempo por James y anotó su respectivo penalti en la tanda, pero eso no fue suficiente para la alegría colombiana.

Se retiran con carlas largas y con la sensación de que pudo ser mejor la participación con los cuartos de final muy cerca, que era el primer objetivo.

Y es que hubo opciones de gol en Vancouver. Cuando el muro suizo caía, jugadores como Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta y Jaminton Campaz la tuvieron frente al arco, pero el palo, el portero rival y la mala definición ahogaron el grito de gol. Esta falta de definición parece que fue la constante del equipo en el Mundial 2026. Los errores en momentos cruciales pasan factura.

Para rematar, Gregor Kobel, portero del Borussia Dortmund, fue el verdugo en la definición desde los once metros y considerado la figura tras la batalla con Colombia. Los fallos de Dávinson Sánchez y Cucho Hernández en la tanda dejaron fuera del Mundial a una Colombia, con lo que quedó Argentina como única representante del continente americano en el Mundial 2026.

¿Juan Fernando Quintero se va de la Selección Colombia?

Juan Fernando Quintero habló en la zona mixta tras la caída ante Suiza y, en palabras recogidas por DSports, el volante de River Plate dejó entre líneas su posible retiro del equipo colombiano. Sus palabras lo dicen todo en medio del dolor.

“No nos podemos acomodar a estas situaciones. Obviamente estamos dolidos por lo que pasó. Para los que se quedan, que sean conscientes de que a veces no alcanza y que tengan esa oportunidad de dejar a Colombia en el siguiente nivel. Fue un partido difícil. Hacer análisis es difícil, pero los penales hacen parte del fútbol”, dice Juan Fernando.

"SIEMPRE NOS FALTA ALGO, PERO ES DIFÍCIL ANALIZARLO EN ESTE MOMENTO"



Juanfer Quintero, autocrítico tras la eliminación de Colombia. @carlosevillamil #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/C521xq1lpI — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Esas palabras, “para los que se quedan”, dejarían sobre la mesa su eventual retiro de la Selección Colombia. Juanfer es categoría 1991 y tiene 33 años de edad, llegaría a la cita del 2030 con 37 y su actividad a nivel de clubes no debería verse frenada a esta edad.