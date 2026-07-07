“La mamá más feliz”: el emotivo mensaje de la mamá de James Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026

La Selección Colombia concluyó este martes su participación en la Copa Mundial de la Fifa 2026 tras caer 4-3 en la tanda de penaltis frente a Suiza, en el marco de los octavos de final en Vancouver.

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Minutos después del compromiso, Pilar Rubio, madre del mediocampista James Rodríguez, compartió un sentido mensaje de apoyo hacia su hijo a través de sus redes sociales oficiales, sumándose a las manifestaciones de respaldo de diversas figuras del país.

En un momento de alta sensibilidad deportiva, el entorno familiar del mediocampista colombiano manifestó su respaldo de manera pública. A través de su cuenta oficial de Instagram, Pilar Rubio publicó una historia dedicada al cucuteño, acompañada de una fotografía del futbolista vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

“Volvería a vivirlo una y mil veces... si al final vuelvo a ser tu mamá, sí a todas nuestras vidas, me haces la mamá más feliz”, compartió Rubio en su perfil de redes sociales.

El emotivo mensaje de su madre, Pilar Rubio, tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 Foto: @pilarrubio

Esta declaración se suma a las interacciones previas de Rubio en el entorno digital durante la campaña mundialista. De acuerdo con registros de este medio, la madre del futbolista ha mantenido una postura activa de defensa y acompañamiento a la trayectoria de su hijo, habiendo emitido pronunciamientos analizados previamente por la opinión pública en fases anteriores del torneo, incluyendo los encuentros preparatorios y de fase de grupos ante rivales como Ghana.

El encuentro de octavos de final entre Colombia y Suiza se caracterizó por un juego bastante reñido durante los 120 minutos de juego, concluyendo con un marcador de 0-0 tras el tiempo reglamentario y la prórroga. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo mostró pasajes de superioridad en la primera mitad mediante una presión alta liderada en el frente de ataque y el mediocampo por James Rodríguez.

El jugador del dorsal número 10, quien ejerce un rol de capitán en el equipo, fue sustituido en el tiempo complementario bajo el aplauso de los asistentes al estadio de Vancouver, reconociendo su esfuerzo físico y técnico.

A pesar de las opciones de peligro generadas, incluyendo un remate de cabeza que impactó en el travesaño en el minuto 98 y una aproximación final de Daniel Muñoz, la falta de definición llevó el desenlace a la tanda de penaltis, donde el conjunto europeo selló su clasificación.

La eliminación del combinado nacional ha generado un eco inmediato en el sector del entretenimiento y la cultura en Colombia. Además de los familiares directos de los futbolistas, figuras de la música internacional se han pronunciado sobre el desempeño del equipo.

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La cantante barranquillera Shakira utilizó sus redes oficiales poco después de finalizar la tanda de penaltis para enviar un mensaje de reconocimiento al proceso de la Selección Colombia y al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo:

“Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”, manifestó la artista en su publicación.