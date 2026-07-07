“Podría darle familia”: Aura Cristina Geithner habló de su novio 15 años menor y de su plan para convertirse en madre

La reconocida actriz y cantante bogotana Aura Cristina Geithner compartió detalles sobre su vida sentimental, familiar y profesional en una reciente entrevista concedida al programa La Red.

Durante la conversación, la artista abordó temas de su vida privada, incluyendo su relación actual con un hombre menor, la preservación de sus ovulos y la superación de etapas complejas de su pasado, enviando un mensaje de autonomía para las mujeres mayores.

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Geithner, recordada por su trayectoria en la televisión colombiana en producciones emblemáticas como La potra zaina, Eternamente Manuela y Gata salvaje, ha diversificado su carrera en los últimos años a través de la música y la creación de contenido digital.

Durante su entrevista, la actriz confirmó que se encuentra en una relación sentimental con un hombre 15 años menor que ella. A pesar de las dinámicas y comentarios que suelen rodear a las parejas con diferencias de edad en el ojo público, Geithner enfatizó que este factor no es un obstáculo para su relación.

De acuerdo con sus declaraciones, la relación se construye desde una perspectiva de independencia mutua y sin las exigencias de una relación en etapas más tempranas de la vida:

“Para las mujeres que ya pasamos los 50 años, somos mujeres que ya hemos tenido familia, que ya tenemos hijos grandes, que ya tenemos nuestro trabajo, que somos independientes económicamente. Tener un hombre con el que puedas compartir, salir a comer, divertirte, besarte delicioso, un abrazo... eso también se llama madurez”, explicó la artista.

Uno de los puntos que más atención generó en la entrevista fue su postura ante la posibilidad de una futura maternidad. Geithner reveló que, hace un tiempo, tomó la decisión médica de congelar siete óvulos, barajando la idea de volver a ser madre si se daba la oportunidad.

Aunque aclaró que en la actualidad prioriza su estabilidad y el disfrute de su presente sin presiones externas, señaló que la opción biológica permanece abierta, lo que le otorga tranquilidad a su vida en pareja.

“Yo no voy a salir con un hombre que espera familia, aunque podría dársela, porque yo tengo óvulos congelados”, manifestó de manera directa, evidenciando que la decisión responde a una gestión autónoma de su cuerpo y de su futuro.

La actriz también aprovechó el espacio para recordar su antiguo matrimonio con el actor argentino Marcelo Dos Santos, una de las uniones más mediáticas de la farándula de finales de los años noventa y de la cual nació su único hijo, Damián.

Geithner reconoció que el proceso de separación fue complejo, pero aseguró que el paso del tiempo le ha permitido procesar y hablar de esa época con serenidad.

La bogotana recordó el momento en que decidió dar por terminada la relación con Dos Santos, describiéndolo como un punto necesario para su bienestar emocional. “Ese hijo vino a darme a mí esa sanación... Yo dije: ‘No, yo no puedo seguir así. No soy feliz’”, puntualizó al rememorar el cierre de ese ciclo vital.

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Finalmente, Geithner aprovechó las cámaras de La Red para lanzar una crítica constructiva hacia los estándares sociales que juzgan el envejecimiento femenino y presionan a las mujeres a mantener cánones estrictos de belleza.

“Para todas estas mujeres que a partir de los 40, 50, 60 años ya se sienten acabadas, déjenme decirles: error. Nosotras las mujeres hemos sido muy castigadas. De lo que más se nos ha castigado es el tema de la juventud”, concluyó la actriz.