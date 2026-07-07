Néstor Lorenzo explicó el polémico cambio de Jhon Arias por Jáminton Campaz: dio contundente razón

Uno de los aspectos que más le criticaron al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, en el partido contra Suiza, fue el cambio de Jhon Arias por Jáminton Campaz. Se dio a los 66′ del segundo tiempo.

¡¡ERA EL BOLETO A CUARTOS!!



Increíble el gol que se perdió Jaminton Campaz frente al arco de Kobel para el 1-0 de Colombia en el final del alargue. pic.twitter.com/aw3UJGcsSj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

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En rueda de prensa post partido, el periodista Juan José Mantilla, de Win Sports, le preguntó a Lorenzo: “Profe, hablando de la energía, siente que quizás el cambio de Jhon Arias obedeció a eso, al tema de la amarilla, y que si siente que Colombia ganó o perdió con ese cambio”.

Néstor Lorenzo: “Teníamos miedo que en una llegada tarde, nos quedáramos con uno menos”

“Las dos cosas. Teníamos miedo que en una llegada tarde nos quedáramos con uno menos, y la energía también. Creímos que Campaz le podía dar... aparte, cambiamos de sistema también. Jugamos con dos en el medio, con JuanFer Quintero flotando detrás del ‘9′“, arrancó afirmando Lorenzo.

Y añadió: “Pasamos a un 4-2-3-1. Pensamos que por las bandas teníamos que preocuparlos a ellos, casi llegan los goles así. Campaz la tuvo y, no se dio”.

"Teníamos miedo de quedarnos con uno menos y por el desgaste que tenía Jhon Arias": Néstor Lorenzo, DT de Colombia. #SaqueLargoWIN 🇨🇴🏆 pic.twitter.com/9Om4E7dfoq — Win Sports (@WinSportsTV) July 7, 2026

“Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo los partidos previos a la última fecha de eliminatoria sudamericana, cuando nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos también con falta de gol, con llegada, pero sin gol”, agregó el estratega argentino, de 60 años.

“A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones”, pero “no convertir se paga”, explicó.

Con futbolistas como Luis Díaz (Bayern Múnich), el propio Jhon Arias (Palmeiras) o Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa), Néstor resaltó la calidad de su plantel, si bien le costó marcar.

“Son jugadores que hacen goles en sus ligas, son goleadores de sus ligas. No hay nada que reprochar, simplemente que a veces la pelota entra y a veces no”, dijo.

Tuvo elogios para el portero helvético Gregor Kobel.

“Este Mundial ha demostrado una calidad de arqueros impresionante”, manifestó Lorenzo.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Consideró que encabezó “un gran proceso”, en el que el equipo mostró “identidad” y “entrega absoluta”. ¿Qué faltó? “Puntería”, insistió.

*Con información de AFP