Cucho Hernández dio la cara luego de fallar el penal contra Suiza: sus palabras retumban en Colombia

La Selección Colombia finalizó su participación en la Copa del Mundo de la Fifa 2026 tras ser superada por el combinado de Suiza en la ronda de octavos de final.

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El compromiso debió resolverse desde los tiros desde el punto penal luego de que ambas escuadras empataran sin anotaciones durante el tiempo reglamentario y la prórroga. Con este resultado, la Tricolor cerró su campaña en el torneo internacional realizado en territorio norteamericano.

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En la instancia de definición, los futbolistas Davinson Sánchez y Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández fallaron sus respectivos cobros frente a la portería custodiada por el guardameta helvético.

El remate del defensor central impactó en el poste horizontal antes de picar sobre la línea de gol, mientras que el disparo del atacante fue desviado por el arquero rival. Estas acciones determinaron la clasificación de la escuadra europea a la ronda de cuartos de final.

Declaraciones y balance del delantero Juan Camilo Hernández

Al término del compromiso en la zona mixta, el delantero de la selección entregó sus valoraciones respecto al desenlace de la serie y asumió la responsabilidad del resultado.

"HOY ME TOCÓ FALLAR." Cucho Hernández habló sobre su penal en la tanda que terminó con la eliminación de Colombia en manos de Suiza por los octavos del Mundial.



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El atacante declaró: “tengo la madurez para aceptar la responsabilidad, como delantero y cobrador, debí anotar el penal; asumo el hecho y pido disculpas a todo el país”. Asimismo, el futbolista añadió que mantendrá su disposición para asumir estas determinaciones en futuros torneos.

El jugador manifestó que el plantel se encontraba en condiciones de avanzar de fase debido a las oportunidades de juego generadas durante los noventa minutos de la contienda.

El Cucho enfatizó que, a pesar del resultado adverso, el equipo mantendrá el proceso de preparación de cara a los compromisos de las próximas eliminatorias.

Colombia se lamenta por su eliminación del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Abbie Parr

Estadísticas de la delegación colombiana en copas del mundo

La eliminación en el torneo de 2026 marca el cierre de la séptima participación oficial de la Tricolor en la historia de las citas de la Fifa.

Esta representa la tercera ocasión en la que el equipo sudamericano se despide de la competencia en la instancia de octavos de final, emulando los registros de Italia 1990 y Rusia 2018. En la edición de 2018, la escuadra también quedó eliminada mediante los cobros desde el punto penal frente a Inglaterra.