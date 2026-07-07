La frase de Lorenzo que habría dividido a la Selección Colombia en el Mundial 2026: se pidió respeto y habría peleas

La Selección Colombia se despide del Mundial 2026 con mucho dolor tras caer en los octavos de final a manos de una aguerrida Suiza, que de a poco la fue superando en la cancha del BC Place de Vancouver, Canadá, hasta que se forzaron los penaltis. Los suizos lograron ser un muro imbatible para los colombianos y mostraron más fortaleza en la tanda definitiva.

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Tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, el partido fue al alargue y allí Colombia siguió con la insuficiencia de gol. El equipo colombiano se vio incómoda, con pocas opciones de gol por momentos y graves errores en la definición, donde el portero rival y el palo también fueron verdugos. Suiza pudo dar el golpe en el final en los penaltis con un 4-3 que desató las lágrimas.

No duró mucho tiempo para que salieran delicadas versiones alrededor de la Tricolor en Estados Unidos y nombres como Néstor Lorenzo, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez fueron mencionados. El periodista Felipe Sierra, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, habló de temas muy sensibles y también se anticipó y comentó que la Federación Colombiana de Fútbol “intentará desmentir”.

Inconformidad de jugadores con Lorenzo

Felipe Sierra cuenta que después del partido contra Ghana en Kansas City, por los 16avos del Mundial 2026 y antes del viaje a Vancouver, algunos jugadores de la concentración se quejaron de los métodos de entrenamiento del cuerpo técnico, donde Lorenzo habría lanzado una frase que habría terminado por dividir el camerino.

Néstor Lorenzo realiza cambios. (AP Photo/Lindsey Wasson) Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

El periodista afirma que Lorenzo se entrenaba solamente con “14 jugadores nada más en el grupo principal”. El resto, los suplentes, hacían entrenamiento por separado. Incluso, comentó que cuando Jhon Córdoba se lesionó, Cucho Hernández entró a ese primer equipo.

Después del partido ante Ghana se habría llevado a cabo una reunión para mostrar la inconformidad por supuestas preferencias y los jugadores se quejaron de los entrenos, donde también se tocó el nombre de James Rodríguez.

Néstor Lorenzo contra Suiza. Foto: Getty Images

Ahí fue cuando Lorenzo habría lanzado la frase: “Uno no quiere igual a todos sus hijos, además hay varios de ustedes que si fuese por mí, no estuvieran aquí”. Eso causó malestar y Juan Fernando Quintero habría pedido respeto por esas palabras, según cuenta el periodista deportivo.

¿Pelea en Kansas City?

En ese mismo entreno tras Ghana, bajo la lluvia, se habría dado la pelea entre jugadores que no son suplentes con Lorenzo. Esa diferencia que hubo, más la frase del DT, habría llevado a discordias entre los mismos futbolistas.

Néstor Lorenzo ya tiene un plan en la cabeza para enfrentar a Suiza en Vancouver. Foto: FIFA via Getty Images

“Esa pelea fue determinante para marcar la relación de los jugadores y lorenzo. Eso marcó mucho la interna del equipo”, agregó el periodista en su transmisión.

El otro problema interno que también afectó

A su vez, James había confesado tras el partido ante Ghana que estaba padeciendo un serio problema de salud y que esa fue la razón por el cambio en el entretiempo en el estadio de Kansas City, pues en su lugar entró Richard Ríos para reforzar el mediocampo.

Néstor Lorenzo hablando con James Rodríguez en un partido del Mundial 2026. Foto: Carl Recine/Getty Images

El técnico Néstor Lorenzo, en rueda de prensa, ya en Vancouver, se refirió a este problema de salud que afectó la interna en la Tricolor.

“El resto, recuperados ya, del estado gripal. Hubo un virus que nos pegó a varios y ya estamos todo bien”, dijo Néstor Lorenzo sobre la gripe en la Selección Colombia.

Todo esto que rodeó al equipo antes de los octavos parece haber afectado el rendimiento ante Suiza. Colombia ya se despide con aires de fracaso de por medio.