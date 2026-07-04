James Rodríguez confesó el problema de salud que lo tiene sufriendo en el Mundial: “Está duro”

James Rodríguez fue titular con la Selección Colombia en el partido contra Ghana, pero salió sustituido en el entretiempo para el ingreso de Richard Ríos como revulsivo en el mediocampo.

Cuando terminó el partido, James confesó que atraviesa problemas de salud y eso mermó su preparación durante la semana para este choque por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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“Hay un virus ahí dentro, está duro. Hay muchos que estamos así, yo estuve así. Lo más importante fue que el día de hoy salió bien y nos vamos al hotel pensando en lo que es el día martes”, declaró antes de subirse al bus en Kansas City.

El capitán considera que “en estas instancias” es clave ganar por cualquier marcador. “Ellos son tácticos, ellos son fuertes y ese gol rápido nos dio aire”, apuntó el ‘10′.

James ya piensa en Suiza

“Suiza es un rival fuerte, duro, no lo hemos visto mucho pero vamos a tener estos días para poderlos ver. Hemos visto un como 25 minutos del partido contra Argelia, es un equipo que juega un poco más de lo que fue Ghana hoy”, señaló.

La ilusión en la Selección Colombia es seguir avanzando y soñar con los ocho partidos. “Ahora estos cuatro días estar el cuerpo tranquilo para que podamos llegar bien”, aseguró.

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El próximo partido de la Tricolor está programado para el martes, 7 de julio, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia). Dicho compromiso será transmitido por Directv Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney +.

Para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo es una cita con la historia. El mejor desempeño de Colombia en un Mundial fue alcanzar los cuartos de final de Brasil-2014, instancia que ya se encuentra a solo un escalón de distancia.

James Rodríguez se perfila a ser titular contra Suiza, aunque muchos piden a Juan Fernando Quintero como inicialista en los octavos de final. La última palabra la tendrá el cuerpo técnico, que no suele dar sorpresas de ese estilo en momentos tan importantes.

James Rodríguez, volante creativo de la Selección Colombia. Foto: AFP

La únida duda real para Lorenzo es la presencia de Jhon Córdoba, que se realizará exámenes médicos en las próximas horas para determinar el estado de la lesión sufrida a los ocho minutos del partido contra Ghana en Kansas City.

El atacante chocoano fue reemplazado por Luis Javier Suárez, quien terminó siendo uno de los jugadores más destacados del partido y se ganó los aplausos de la afición por si despliegue físico contra los defensores africanos.

Córdoba estaría descartado para los octavos del Mundial 2026 y trataría de regresar para un eventual choque de cuartos de final.