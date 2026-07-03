Titular confirmada de la Selección Colombia para enfrentar a Ghana: Lorenzo hizo dos cambios

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, definió la alineación titular que disputará el partido contra Ghana por los octavos de final del Mundial 2026. El estratega argentino hizo cambios respecto a la nómina que empató contra Portugal el sábado pasado.

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Así formará Colombia en Kansas City: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Las principal novedad es el regreso de Daniel Muñoz por la banda derecha. El lateral derecho fue suplente contra Portugal y es el máximo goleador de la Selección Colombia en esta Copa del Mundo con dos anotaciones (ante Uzbekistán y RD Congo).

Daniel Muñoz, goleador de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

Néstor Lorenzo puso su alineación de gala

La gran conclusión de este once inicialista es que Néstor Lorenzo no hace locuras, independientemente del rival. El técnico de la Tricolor tiene clara su columna vertebral y no la cambia más allá del planteamiento defensivo de Ghana.

Colombia parte como favorita para clasificar, pero no se confía. “Es un partido que hay que tener mucha atención a los detalles. Más allá de enfrentar a un buen rival, pienso que la consecución del torneo depende de la atención y los detalles”, explicó Lorenzo en la previa.

Este será apenas su segundo partido contra un rival africano. El primero fue hace apenas unos días, cuando la Selección le ganó RD Congo en Guadalajara y confirmó su tiquete a esta fase.

“En unos aspectos, como en lo táctico, bloque bajo y medio, pero creo que es un equipo distinto, muy bien trabajado, muy ordenado y que tiene delanteros de primer nivel arriba para tener cuidado en las contras y las transiciones”, expresó el DT.

Néstor Lorenzo en rueda de prensa desde Kansas City. Foto: Juan Antonio Sanchez / Colprensa

Las esperanzas sobre Luis Díaz

Luis Díaz será la máxima figura de este partido. El guajiro solo ha marcado un gol, pero su desequilibrio es la principal herramienta para romper el cerrojo que propuso Ghana en la fase de grupos y repetirá nuevamente en los dieciseisavos de final.

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Lucho ha sido titular en los cuatro partidos del Mundial 2026, un espaldarazo de confianza del cuerpo técnico pese a las críticas que se han incrementado con el paso de los días.

Al extremo izquierdo lo respalda la excelente temporada que hizo con el Bayern Múnich y sus números incontestables durante las eliminatorias sudamericanas. Los rivales han doblado los esfuerzos para detenerlo, principal razón por la que se le dificulta llegar en posición de gol.

Ante Ghana será una pieza fundamental para romper la línea de cinco y mantener ocupado a Antoine Semenyo en labores defensivas, muy diferente a lo que suele hacer con el Manchester City en la Premier League de Inglaterra.