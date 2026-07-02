Los dos cambios que haría Néstor Lorenzo para Colombia vs. Ghana: salió la posible alineación

Néstor Lorenzo prepara cambios para el partido de la Selección Colombia contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Respecto a la nómina que empató contra Portugal, habría dos dos modificaciones cantadas en la zona defensiva.

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Cabe recordar que las tarjetas amarillas se limpian después de la fase de grupos y todos los jugadores están disponibles para el partido de este viernes.

Daniel Muñoz regresaría al once titular como reemplazo de Santiago Arias y, en la otra banda, Johan Mojica retomaría su posición pese al buen desempeño que tuvo Deiver Machado contra los portugueses.

En ese orden de ideas, la Selección Colombia formaría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

La delegación colombiana ya se encuentra en Kansas City, sede del próximo partido del Mundial 2026. Este jueves tendrán su primer entrenamiento y afinarán algunos detalles para el compromiso que está programado para mañana a las 8:30 de la noche (hora de Colombia).

La Tricolor parte como favorita a quedarse con el tiquete a octavos de final, pues clasificó como líder de su grupo después de vencer a Uzbekistán (3-1), ganarle a RD Congo (1-0) y empatar ante la Portugal de Cristiano Ronaldo (0-0).

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Pero Ghana también tiene sus propios argumentos. El conjunto africano, dirigido por Carlos Queiroz, pasó como tercero del grupo L: en el primer partido perdieron ante Croacia (2-1), en el segundo le empataron a Inglaterra (0-0) y en el tercero sacaron una victoria sufrida ante Panamá (1-0).

Aunque Colombia conoce sus propias fortalezas, no quiere entrar en conformismos ante un rival que ha demostrado ser difícil de vencer. “Sé que es un buen equipo, algunos jugadores están en buenos clubes de Europa. Va a ser un rival difícil, no hay fáciles. Tomaremos las precauciones del caso manteniendo nuestra identidad”, declaró Lorenzo.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Del otro lado está Queiroz, que conoce a varios de los jugadores que convocó durante su paso fugaz por la Selección. El estratega portugués asegura que ahora sí empieza el Mundial y tiene la ilusión intacta de dar otro batacazo.

“Acabo de decirles a mis jugadores que el verdadero campeonato mundial comienza la próxima ronda. Mi expectativa es que ganemos nuestro partido de dieciseisavos de final contra Colombia y luego nos enfrentemos a quien sea que esté preparado para nosotros, ya sea Argelia o Suiza, y también los derrotemos y sigamos adelante. Para eso estamos aquí: para ganar”, sentenció el DT.