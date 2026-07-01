Colombia enfrenta grave amenaza en Kansas City para el partido ante Ghana: Hay alerta en Estados Unidos

Una gran parte de Estados Unidos soporta un durísimo calor sofocante que en los próximos días podría batir récords y afectar tanto al Mundial 2026 como las celebraciones del 250º aniversario del país el 4 de julio.

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Todo pasa por una masa de aire abrasador que domina el centro y sur de Estados Unidos, donde unos 46 millones de personas permanecen bajo alertas por calor extremo. El fenómeno es conocido como “cúpula de calor” y se desplaza gradualmente hacia el este (Atlántico).

A partir del jueves, un día antes del partido Colombia vs. Ghana, se pronostica que la capital, Washington, tendrá tres días consecutivos por encima de los 38 grados centígrados, con un pico el viernes, cuando podría llegar a los 40 °C y es la jornada futbolera en Kansas City con el equipo colombiano como protagonista, a dos horas en avión de la capital estadounidense.

Kylian Mbappé sufre las olas de calor durante un partido en Nueva Jersey. Foto: ISI Photos via Getty Images

“Estamos entrando en la que podría ser la ola de calor más extrema que esta ciudad haya vivido en más de una década”, advirtió Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, en las redes sociales.

Debido a los altos índices de humedad, la sensación térmica podría alcanzar los 40,5 °C durante la jornada y seguir subiendo en los días siguientes, avisó Mamdani.

La ola de calor en la Costa Este de Estados Unidos

Nueva York designó cientos de edificios públicos como centros de enfriamiento, amplió el horario de las piscinas públicas, envió voluntarios a visitar a residentes vulnerables y dispuso puestos de enfriamiento portátiles con ventiladores de niebla y toallas húmedas.

Los turistas en la Costa Este ya se enfrentaban el miércoles pasado a un sol abrasador y a temperaturas superiores a 36 °C.

“Aguantamos bien el calor, pero la humedad es otra historia”, dice a la AFP Jaden Martin, un joven de 22 años originario de Arizona que visitó la gran explanada del Mall de Washington.

Aunque la mayoría de los edificios en Estados Unidos están equipados con aire acondicionado y refrigeración, las olas de calor causan allí más muertes que los huracanes e inundaciones. La humedad tras el sofocante calor en un estadio puede ser drástica para los jugadores.

Chicago, a algo más de una hora de Kansas City

En Chicago, por ejemplo, donde la sensación térmica prevista para el miércoles era de 39 °C, la red eléctrica se encontraba bajo “presión extrema”, según el proveedor ComEd.

Las preocupaciones son mayores porque Estados Unidos se prepara para celebrar el sábado (4 de julio) los 250 años de la Declaración de Independencia, con numerosos eventos previstos al aire libre para la ocasión, expuestos por varias ciudades de la Costa Este.

Y además están programados partidos de la Copa del Mundo, como el de Colombia vs. Ghana en horas de la noche en Kansas City. Argentina vs. Austria en Miami y Australia vs. Egipto en Dallas.

Filadelfia arde por el calor

Se pronostican temperaturas entre 35 y 40 °C el sábado en Filadelfia, sede del partido entre Paraguay y Francia. El encuentro se jugará en un estadio al aire libre, a diferencia de otras sedes del Mundial que están climatizadas.

Arrowhead Stadium (Kansas City), uno de los estadios sedes del Mundial del 2026. Foto: AP

Misma situación en el Arrowhead Stadium de Kansas, que tampoco cuenta con climatización autónoma y es al aire libre. Este escenario se considera como uno de los más ruidosos del mundo.

Antes que ellos, Portugal y Croacia podrían vivir los efectos de esta ola de calor el jueves, durante su enfrentamiento en Toronto, Canadá, donde se esperan temperaturas máximas entre 34 y 37 °C.

¿Ahora sí es válido el ‘Cooling Break’?

Esta edición del Mundial exige que los jugadores hagan una “pausa de hidratación” de tres minutos en cada mitad del partido, normativa que ha sido bastante criticada por jugadores y técnico. Ahora bien, con las altas temperaturas de estos días en la Costa Este, esas pausas asan a ser muy necesarias para prevenir enfermedades relacionadas con el calor. Para Colombia será clave aprovecharlo al máximo para tomar un segundo aire contra Ghana.

Portugal se refresca durante la pausa de hidratación. Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Cabe recordar que en todo el mundo las olas de calor se vuelven más intensas y más frecuentes debido a las franjas de tiempo por épocas de verano en mitad de año, en la zona norte del globo, donde países de Europa y Norteamérica son los que más sufren las masas sofocantes.