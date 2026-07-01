A la selección de Francia pocas críticas le caben. De manera arrolladora, pasó la fase de grupos y la de dieciseisavos del Mundial 2026.

Ya está instalada en octavos, donde es la favorita ante Paraguay que dio el batacazo vs. Alemania en la instancia anterior. Kylian Mbappé está fino frente al gol, lo que da toda la tranquilidad a su DT, Didier Deschamps.

Kylian Mbappé, estrella reluciente de Francia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

A pesar de que se piense que todo es alegría y felicidad en el elenco galo, entre los 26 convocados hay algunos que no están del todo a gusto. Uno que dejó ver su molestia de manera pública fue Rayan Cherki (Manchester City).

Dicha joya de los franceses se encuentra relegado por el nivel superlativo de otros. A pesar de que sea de los más destacados, el tridente de Michael Olise, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé lo aleja de la posibilidad de ser titular.

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En el partido más reciente de Francia vs. Suecia, al creativo se le vio entrar para el remate de un juego que solucionaron los blues por 3-0.

Fue justo cuando ya se dio el pitazo final que Cherki protestó. Su técnico vino a destacarlo por lo minutos jugados y el que milita en Inglaterra lo evadió; aunque Deschamps volvió intentar mediar con su dirigido, este nuevamente lo dejó plantado.

Rayan Cherki was doing everything possible to ignore Didier Deschamps due to lack of game time, which is very rude and stupid.



He's not better than Dembele

He's not better than Olise

He's not better than Mbappe

He's not better than Doue



So who tf does he wants to bench at… — Bloke (@UtdBloke_) July 1, 2026

Dicha imagen se ha tomado las redes sociales, acusando al jugador de un supuesto acto de irrespeto con su técnico. Sobre los motivos, apuntan a que Cherki quiera más minutos, cuestión que no se ve viable por el nivel superlativo de los actuales titulares.

Por parte de ninguno de los dos protagonistas del suceso hubo declaraciones. Seguro, internamente, se habrá dado una reconvención del entrenador con el jugador en busca de priorizar el colectivo.

Francia, indomable

Kylian Mbappé, con otro doblete, lideró a una Francia que por momentos se divirtió con Suecia, a la que derrotó por 3-0, y ya está en octavos de final.

A medida que avanza el torneo, el favoritismo con el que llegaron los Bleus a Norteamérica no hace más que crecer: la primera parte fue una demostración de juego ofensivo de los galos, con 14 disparos, seis de ellos a puerta (25-13 en el total).

Si la ventaja al descanso fue de sólo un gol, el primero de Mbappé, fue porque el VAR, el portero sueco o los palos, salvaron a los nórdicos, que pudieron haber acabado goleados.

Tras marcar el gol (45′), marca de la casa del 10, arrancando por la izquierda, recorte al defensa y derechazo al palo largo, Mbappé corrió a abrazarse con el seleccionador Didier Deschamps.

En la segunda, Francia mató a Suecia a contragolpes, y Bradley Barcola (52′) y de nuevo Mbappé (74′) sentenciaron el pase a octavos, donde espera Paraguay, en Filadelfia el próximo sábado.

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No sólo brilló Mbappé: Barcola ganó puntos para ser el tercer atacante y Michael Olise sigue dando muestras de su clase como jugador, ya sea pegado a la derecha como en el Bayern o como enganche, papel que está desempeñando con los Bleus donde destaca por su capacidad de pase.

Mbappé suma 18 goles en Mundiales (a uno del récord de Lionel Messi) y alcanza al argentino en la pelea por la Bota de Oro del torneo, ambos con 6 tantos.

*Con información de AFP.