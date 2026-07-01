Hinchas de México agredieron a periodista ecuatoriano en plena transmisión: todo se vio en vivo

José Carlos Crespo, periodista ecuatoriano de Teleamazonas, fue agredido después de la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Justo cuando se encontraba transmitiendo para la televisión de su país fue alcanzado por un objeto que lanzaron desde la tribuna.

Locura en México por la clasificación a octavos del Mundial 2026: videos y fotos de la fiesta

Piero Hincapié cayó en la nueva regla: expulsión de VAR provocó reclamos en México vs. Ecuador

Sus compañeros hicieron la denuncia sobre el comportamiento de algunos aficionados contra la prensa ecuatoriana en el Estadio Azteca y comentaron que la policía local hizo caso omiso a sus reclamos.

Gisella Buendía, compañera de Crespo, estaba hablando sobre las agresiones justo cuando cayó un vaso desde la tribuna e impactó en el rostro del comentarista deportivo.

“La gente se aprovecha acá lanzando cerveza y ahora que estamos al aire volvieron a lanzar. Ya avisamos a la policía para ver si puede tomar un poco de orden; están aquí al lado haciendo calor en lugar de controlar un poco en la parte de arriba”, aseguró Buendía.

José Carlos Crespo continuó en el programa y lo único que hizo fue buscar al agresor con la mirada. “Lanzaron un vaso vacío en el rostro de José Carlos. Estamos diciéndole a la policía hace rato que están lanzando cosas. Gente cobarde, ignorantes, no es necesario porque hoy fueron superiores futbolísticamente”, agregó su compañera Giselle Buendía tras el ataque.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el periodista pudo continuar haciendo su labor para Teleamazonas con normalidad.

Finalizada la transmisión, habló en sus redes sociales y prefirió darle foco al partido de Ecuador, más allá del comportamiento de los hinchas mexicanos, que empañó la fiesta del fútbol en el Estadio Azteca.

Brasil vs. Noruega: cuándo es, a qué hora y dónde ver la llave de octavos en el Mundial 2026

“Normalmente, estas derrotas generan tristeza, pero hoy siento más molestia, antes que otra cosa. Nuestra final nos la jugamos el sábado; hoy no salimos a tope. Nuestros cracks no respondieron como tal“, dijo José Carlos.

Se refirió puntualmente a las decisiones tomadas por Sebastián Beccacece, director técnico de Ecuador. “El DT murió en la suya y jamás dio herramientas para, desde la pizarra, acortar las diferencias. Triste final para una ilusión grande“, señaló.

En el video que subió a sus redes sociales no se evidenciaron consecuencias físicas del golpe, aunque la indignación es total en Ecuador por el trato contra la prensa antes, durante y después del partido de dieciseisavos de final.

México se quedó con la clasificación y ahora espera rival de la serie de Inglaterra vs. RD Congo, que se disputará este miércoles en Atlanta.

El próximo partido de la selección mexicana se volverá a disputar en el Estadio Azteca y será el domingo, 5 de julio, sobre las 7:00 de la noche (hora de Colombia).