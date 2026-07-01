Piero Hincapié cayó en la nueva regla: expulsión de VAR provocó reclamos en México vs. Ecuador

En un partido que se retrasó una hora por condiciones climáticas adversas, México venció a Ecuador (2-0) y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles para poner a celebrar a su gente en el Estadio Azteca.

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La otra cara de la moneda fue para los ecuatorianos. Además de la derrota y la eliminación, se quedaron con diez hombres en la cancha por la expulsión de Piero Hincapié.

Sobre el minuto 95, el defensor del Arsenal confrontó a Santi Giménez y se tapó la boca al insultarlo. El VAR hizo su trabajo y llamó al árbitro Slavko Vincic para revisar la acción.

Apenas unos segundos necesitó el juez central para aplicar la nueva regla que le prohíbe a los jugadores taparse la boca para proferir insultos a un rival.

Aunque Hincapié intentó darle explicaciones al árbitro, ya era demasiado tarde para evitar la tarjeta roja. El zaguero central sufrió la misma suerte que el paraguayo Miguel Almirón, a quien habían expulsado por la misma razón en el partido contra Turquía en la fase de grupos.

Ecuador está eliminado y Piero Hincapié ya no podrá pagar la fecha de sanción en el Mundial 2026. Sin embargo, dicho castigo seguirá vigente para la siguiente edición de las eliminatorias sudamericanas.

Al ser una falta leve contra el reglamento, solo tendrá que estar una jornada fuera de las canchas.

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Y es que la Fifa fue muy clara sobre este tipo de conductas. “A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario”, informó en abril de este año.

Dicha norma quedó aprobada por la International Football Association Board (IFAB), entidad encargada de crear y modificar las reglas oficiales del fútbol a nivel internacional.

Piero Hincapié abandona el campo tras ser expulsado. Foto: AP Photo/Ricardo Mazalan

Todo surgió como consecuencia del episodio de Vinícius y Gianluca Prestianni en los playoffs de la Champions League. En el partido de ida, el argentino se tapó la boca para insultar al brasileño y lo acusaron de usar palabras de carácter racista.

La Fifa rechazó esa conducta y advirtió que tomaría medidas al respecto para tener pleno conocimiento de las palabras que usan los jugadores a la hora de insultarse.

Paradójicamente, las primeras víctimas de esta decisión han sido sudamericanos. Miguel Almirón fue expulsado en el partido de Paraguay contra Turquía y ahora le tocó el turno a Piero Hincapié en la llave de dieciseisavos de final entre México y Ecuador.