Mundial 2026: clasificados y eliminados de este 30 de junio en 16avos de final

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 avanzan con sorpresas, triunfos y algunas desilusiones. Este martes, 30 de junio, se disputaron tres partidos más de la ronda de los 32 mejores, por lo que ya son varios los países clasificados y eliminados de cara a los octavos de final.

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En la jornada del último día del mes de junio hubo tres partidos, con Noruega vs. Costa de Marfil a primera hora. Luego fue el turno para Francia ante Suecia y la jornada cerró con el aplazado México vs. Ecuador, que se retrasó una hora debido a las fuertes condiciones climáticas en la Ciudad de México.

Noruega se metió en octavos de final tras vencer 2-1 al conjunto africano con gol de su máxima estrella, Erling Haaland, sobre el minuto 86. Francia hizo lo propio con Suecia y lo goleó con doblete de Kylian Mbappé, y México redondeó la jornada con triunfo en el Azteca.

Resultados de los partidos de este martes, 30 de junio

Noruega 2-1 Costa de Marfil en Dallas.

Francia 3-0 Suecia en Nueva York.

México 2-0 Ecuador en Ciudad de México.

Países clasificados a octavos del Mundial 2026, hasta el momento

Canadá Brasil Paraguay Marruecos Noruega Francia México

Países eliminados del Mundial 2026, hasta el momento

Sudáfrica Japón Alemania Países Bajos Costa de Marfil Suecia Ecuador

Cruces confirmados en octavos de final del Mundial 2026

Canadá vs. Marruecos

Brasil vs. Noruega

Francia vs. Marruecos

Paraguay vs. Francia

México espera rival en octavos de final

Tras su clasificación este 30 de junio, México es la única en la lista preliminar que no tiene rival en octavos de final. Está a la espera del ganador Inglaterra vs. RD Congo, que se jugará sobre las 11:00 a. m. de este 1 de julio. Sea cual sea el resultado, volverá al Estadio Azteca en los octavos.

Partidos que faltan en dieciseisavos del Mundial 2026

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) | 11:00 a. m.

Bélgica vs. Senegal — Lumen Field (Seattle) | 3:00 p. m.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Levi’s Stadium (San Francisco) | 7:00 p. m.

Jueves 2 de julio

España vs. Austria — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.

Portugal vs. Croacia — BMO Field (Toronto) | 6:00 p. m.

Suiza vs. Argelia — BC Place (Vancouver) | 10:00 p. m.

Viernes 3 de julio