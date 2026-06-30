Mundial 2026: clasificados y eliminados de este 30 de junio en 16avos de final

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 avanzan con sorpresas, triunfos y algunas desilusiones. Este martes, 30 de junio, se disputaron tres partidos más de la ronda de los 32 mejores, por lo que ya son varios los países clasificados y eliminados de cara a los octavos de final.
En la jornada del último día del mes de junio hubo tres partidos, con Noruega vs. Costa de Marfil a primera hora. Luego fue el turno para Francia ante Suecia y la jornada cerró con el aplazado México vs. Ecuador, que se retrasó una hora debido a las fuertes condiciones climáticas en la Ciudad de México.
Noruega se metió en octavos de final tras vencer 2-1 al conjunto africano con gol de su máxima estrella, Erling Haaland, sobre el minuto 86. Francia hizo lo propio con Suecia y lo goleó con doblete de Kylian Mbappé, y México redondeó la jornada con triunfo en el Azteca.
Resultados de los partidos de este martes, 30 de junio
- Noruega 2-1 Costa de Marfil en Dallas.
- Francia 3-0 Suecia en Nueva York.
- México 2-0 Ecuador en Ciudad de México.
Países clasificados a octavos del Mundial 2026, hasta el momento
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Marruecos
- Noruega
- Francia
- México
Países eliminados del Mundial 2026, hasta el momento
- Sudáfrica
- Japón
- Alemania
- Países Bajos
- Costa de Marfil
- Suecia
- Ecuador
Cruces confirmados en octavos de final del Mundial 2026
- Canadá vs. Marruecos
- Brasil vs. Noruega
- Francia vs. Marruecos
- Paraguay vs. Francia
México espera rival en octavos de final
Tras su clasificación este 30 de junio, México es la única en la lista preliminar que no tiene rival en octavos de final. Está a la espera del ganador Inglaterra vs. RD Congo, que se jugará sobre las 11:00 a. m. de este 1 de julio. Sea cual sea el resultado, volverá al Estadio Azteca en los octavos.
Partidos que faltan en dieciseisavos del Mundial 2026
Miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) | 11:00 a. m.
- Bélgica vs. Senegal — Lumen Field (Seattle) | 3:00 p. m.
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Levi’s Stadium (San Francisco) | 7:00 p. m.
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria — SoFi Stadium (Los Ángeles) | 2:00 p. m.
- Portugal vs. Croacia — BMO Field (Toronto) | 6:00 p. m.
- Suiza vs. Argelia — BC Place (Vancouver) | 10:00 p. m.
Viernes 3 de julio
- Australia vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas) | 1:00 p. m.
- Argentina vs. Cabo Verde — Hard Rock Stadium (Miami) | 5:00 p. m.
- Colombia vs. Ghana — Arrowhead Stadium (Kansas City) | 8:30 p. m.