México vs. Ecuador, en problemas: pantallas del Azteca anuncian lo peor a minutos de comenzar el partido

Uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 presenta una importante novedad, que fue anunciada en las pantallas del Estadio Azteca y fue oficial por parte de la Fifa. Mexicanos y ecuatorianos miden fuerzas en un choque que se ve parejo, con un toque de favoritismo para los locales, por el calor de estar de local en el Distrito Federal.

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Debido a las fuertes condiciones climáticas que afectan a la Ciudad de México, el inicio del encuentro entre México y Ecuador fue aplazado y tiene nuevo horario. En principio, este compromiso estaba estipulado para arrancar a las 8:00 p. m., hora colombiana, pero las cosas se complicaron y la Fifa intervino de inmediato.

Sobre las 7 de la noche se avisaba en las pantallas del Estadio Azteca: “El partido se ha retrasado”. La fuerte lluvia, las tormentas eléctricas y el cielo nublado obligaron a cambiar la programación que se había planificado desde hacía meses.

Al principio, se pensó que la situación no era grave y se reprogramó para las 8:15 p. m., pero después de varios análisis de la FIFA, se decidió que el partido comenzara a las 9:00 p. m., hora de Colombia.

Aviso en el Estadio Azteca Foto: Tomado de redes sociales

A las 8:00 p. m., los jugadores de México y Ecuador salieron al campo, lo que era una señal positiva de que el mal clima estaba mejorando y que el partido podría comenzar a las 9 de la noche.

México y Ecuador se citan con aroma de partidazo

La Selección México cumple con todas las expectativas, al menos en la fase de grupos, y ahora se ve con la obligación de no fallar en la instancia adicional que agregó la Fifa para la edición 2026. Los dieciseisavos de final mezclan a los 32 clasificados y todo es muy claro: el que pierda se va y los mexicanos no pueden darse el gusto de sumar otro fracaso en la larga lista.

Julián Quiñones celebra el gol ante Sudáfrica. Foto: Anadolu via Getty Images

El objetivo de México es que al menos el equipo nacional llegue a los cuartos de final, instancia que no se alcanza desde la edición de 1986, Mundial en el que también fueron anfitriones.

La Selección de Ecuador le ganó a Alemania y clasificó a la segunda ronda del Mundial. Foto: Fifa Foto: El País

Al frente está una Ecuador envalentonada que viene con aire en la camiseta luego de clasificar de forma agónica con victoria ante Alemania, que se veía casi imposible en la previa. Los ecuatorianos se presentan con una generación de lujo y el pronóstico es reservado en el DF.