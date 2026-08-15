Anuncio oficial sobre el Cuti Romero: cambió de equipo y firmó contrato por cinco años

Cristian ‘Cuti’ Romero fue presentado como nuevo fichaje del Atlético de Madrid. El defensor argentino se puso bajo las órdenes de Diego Simeone y firmó contrato por cinco años, es decir, hasta mediados de 2031.

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El central diestro, de 28 años y recientemente finalista del Mundial 2026 con Argentina, abandona el Tottenham tras cinco temporadas en la Premier League en las que consiguió alzar la Europa League de 2025.

De esta manera, se convierte en el cuarto fichaje del Atlético de Madrid este verano, luego de firmar al surcoreano Kang-In Lee, el danés Morten Hjulmand y al español Alejandro Grimaldo.

“El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, por encima de todo, el cariño que recibí durante estos cinco años”, dijo Romero en su despedida oficial del Tottenham.

¿Quién es el Cuti Romero? Trayectoria y datos

Cristian Romero inició su carrera profesional en Club Atlético Belgrano y debutó en el primer equipo en agosto de 2016. Allí permaneció dos temporadas, antes de dar el salto a Europa con el Genoa italiano. En verano de 2019 fichó por la Juventus, aunque enlazó varias cesiones, primero al propio Genoa (2019-20), después al Atalanta (2020-21) y finalmente al Tottenham (2021-22).

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Sus buenas prestaciones con el conjunto inglés motivaron su traspaso a Londres a la conclusión de su cesión. En total, jugó cinco campañas en los spurs, en los que disputó 156 partidos, marcó 13 goles, dio 7 asistencias y conquistó la Europa League 2024-25, un torneo en el que fue elegido mejor futbolista tanto de la competición como de la final.

Con la selección argentina, se enfundó la camiseta en 58 ocasiones desde su debut en 2021. En la albiceleste logró la Finalissima, el Mundial de 2022 y las copas América de 2021 y de 2024. Además, fue finalista en el Mundial 2026 ante España.

Cristian Cuti Romero celebrando el gol de Argentina, que definió el partido contra Cabo Verde. Foto: Getty Images

Este traspaso al Atlético configura una nueva ilusión para su carrera. “Estoy muy contento de llegar acá, a este enorme club. Sé que vengo con la misma mentalidad de siempre: tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club”, dijo en su presentación.

“Voy a dar todo hasta el último día para conseguirlo. Por mi forma de jugar encajamos a la perfección, hay muchos compañeros de la selección que están aquí y el personal que tienen me inspiró a venir acá; la gente, los hinchas que apoyan y un poco de cada cosa que me hizo tomar esta decisión de venir”, agregó.

Romero espera devolver la inversión económica del Atlético de Madrid y todo el cariño que le han entregado los hinchas a través de redes sociales.

*Con información de Europa Press.