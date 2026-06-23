Todo sobre Julián Álvarez al Barcelona: qué dijo, la respuesta del Atlético y cuánto vale su fichaje

Julián Álvarez agitó el avispero en pleno Mundial 2026. Tras la victoria de Argentina sobre Austria (2-0), anunció su deseo de salir del Atlético de Madrid y cumplir el sueño de jugar con la camiseta del FC Barcelona.

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“Bueno, la verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta y he hablado con la gente del club con la que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño”, declaró el argentino.

Julián lleva desde hace varios meses en el foco mediático por el interés del FC Barcelona en hacerse con sus servicios, un interés al que hace unas semanas se unió el Real Madrid. El conjunto merengue confirmó haber ofrecido 150 millones de euros a un Atlético de Madrid que se remite en todo momento a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El argentino llegó al Atlético de Madrid en 2024 procedente del Manchester City y tuvo una brillante primera temporada, mientras que en la segunda que concluyó a finales del pasado mes de mayo no estuvo tan acertado y sus cifras goleadoras bajaron sensiblemente con tan sólo ocho goles en LaLiga.

Atlético de Madrid le respondió

A través de un comunicado oficial publicado por el diario AS, la dirigencia del Atlético de Madrid respondió a las declaraciones de Julián Álvarez y sentó una posición al respecto de su hipotética salida al FC Barcelona.

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“No hay ninguna cantidad por la que el Barcelona pueda comprar a Julián, que no será transferido al Barcelona. O paga la cláusula (de 500 millones) o nada”, indicó el conjunto colchonero.

Atlético de Madrid califica al Barça como “un club tramposo” y prometen a su hinchada que no se saldrán con la suya. “Forma parte de su estrategia. En las últimas horas había comidas del entorno azulgrana adelantando que lo que iba a ocurrir, algunos riéndose de la jugada: ‘Solo falta que hable el jugador...’. Y Julián no ha mencionado al Barcelona, no sabemos por qué”, agregó el comunicado.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

La semana pasada, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, dijo no tener constancia de que su estrella quisiera abandonar el club después de dos temporadas sin títulos.

Cerezo expresó también su indignación por los intentos de los clubes rivales y reiteró que Álvarez solo saldría previo pago de la cláusula de rescisión de 500 millones de euros (573 millones de dólares).

Barcelona realizó acercamientos más discretos por el argentino y estaría preparando una nueva oferta por un delantero al que ven como recambio ideal del polaco Robert Lewandowski.