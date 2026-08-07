Faustino Asprilla se pronunció sobre el final de la presidencia de Gustavo Petro: lanzó recado

Este viernes, 7 de agosto, termina el periodo de Gustavo Petro como presidente de Colombia y Abelardo De La Espriella asume las riendas del país en un evento de posesión que se llevará a cabo en la Universidad de Santiago de Cali.

Comunicado oficial de la FCF sobre Gianni Infantino y su viaje a la posesión de Abelardo De La Espriella

Las reacciones al cambio de mandatario han sido múltiples. Aunque es un tema netamente político, figuras de otros sectores han manifestado su posición al respecto.

Faustino Asprilla, leyenda de la Selección Colombia, se pronunció a la medianoche del 6 de agosto de 2026, último día de Petro como presidente.

“Se acabó la guachafita”, publicó en su cuenta oficial de X. El Tino ha sido contundente en sus cuestionamientos contra el gobierno saliente y también destapó sus cartas como seguidor de la campaña de Abelardo De La Espriella durante la época de elecciones.

El pasado 1 de agosto hizo una cabalgata desde su finca en Tuluá como “despedida” para el gobierno de Gustavo Petro. “No es una carrera, es una despedida. Al petrista que quiera venir, bienvenido que aquí no preguntamos por quien votó, sino si sabe al menos agarrarse de la silla”, escribió.

Coincidencialmente, la posesión presidencial de Abelardo De La Esprella será en tierras vallecaucanas. El nuevo presidente de Colombia eligió la Arena USC de la Universidad de Santiago de Cali para su investidura, que contará con la presencia de grandes invitados.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO: siga en directo la ceremonia y reacciones

El fútbol también estará presente en el evento de este viernes festivo. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, llegó en las últimas horas al país para asistir a la posesión presidencial y fue recibido por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Abelardo De La Espriella ha manifestado su compromiso con el deporte en Colombia. “Buscaré fondos internacionales para fortalecer el presupuesto del deporte”, afirmó durante su campaña.

El mandatario barranquillero considera que “el mejor antídoto contra el crimen y las drogas es el deporte” y por eso ha estado atento a los resultados de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente de Colombia. Foto: Anadolu via Getty Images

¿A qué hora es la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella?

El acto de posesión está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde en la ciudad de Cali. La mayoría de invitados ya se encuentra en la capital vallecaucana, esperando por el momento para salir hacia el epicentro elegido por el gobierno entrante.

Entre la lista de invitados está el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y varios mandatarios más que le dieron el ‘sí’ a la invitación de Abelardo De La Espriella para este día importante en su agenda como nuevo mandatario de Colombia.