Faustino Asprilla causa revuelo en redes sociales y anuncia decisión frente a la candidatura de Abelardo de la Espriella

El exfutbolista Faustino Asprilla causó revuelo en las últimas horas, tras una publicación en sus redes sociales en la que vuelve a tocar el tema político del momento en Colombia: las elecciones presidenciales.

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Asprilla se ha mostrado muy activo en los últimos días frente a este tema y ha dejado ver su posición frente a los diferentes candidatos que buscarán ser elegidos el próximo 31 de mayo en la primera vuelta de las elecciones.

Hace unos días, el exjugador de la Selección Colombia se despachó contra el candidato Iván Cepeda, a través de una publicación en la que invitó a los colombianos a salvar a Colombia con un fuerte mensaje.

“Hay candidatos que siembran futuro y otros que parecen jardineros de cementerio, todo lo dejan parejito y enterrado; Colombianos firmes, arrepentidos e indecisos hagamos todos equipo y salvemos a Colombia de estos enterradores”, escribió en un post donde se ve una foto de Cepeda.

En las últimas horas, en una nueva publicación, el mensaje del astro colombiano estuvo dirigido a la candidatura de Abelardo de la Espriella, a quien le mostró su respaldo de cara a la contienda electoral.

“Yo ya me puse la camiseta por mi Patria, ahora se la sedo a Lucho con todaaaa! porque me voy a hacer equipo con el Tigre Abelardo de La Espriella; me voy con él para sacar a Colombia del fondo de la tabla”, escribió.

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La publicación la acompañó con una imagen en la que se observan algunos históricos de las selección Colombia como Carlos el Pibe Valderrama, Falcao García, Willington Ortiz y el actual capitán James Rodríguez sentados en una mesa.

De pie se observa a Luis Díaz, actual figura del fútbol colombiano que viene brillando en Europa, con la pregunta: “¿A quién levantas para que se siente Lucho?“ Además, preguntó ”¿Quién más está firme con la Patria?“.

El pronunciamiento fue celebrado por De La Espriella, quien destacó la trayectoria del astro colombiano como símbolo de esfuerzo, disciplina y orgullo nacional. Desde la campaña se resaltó que esta adhesión representa mucho más que un respaldo individual y es un llamado a millones de colombianos que quieren “ponerse la camiseta”.

“El Tino lo soñó, se inspiró, trabajó y conquistó todo lo que se propuso”, señaló el candidato de manera recíproca en su red social X, al agradecer su apoyo.