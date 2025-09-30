Faustino Asprilla hizo una divertida confesión sobre lo que extraña de las mujeres brasileñas.

Faustino Hernán Asprilla Hinestroza, más conocido como Tino Asprilla, es un exfutbolista colombiano y comentarista deportivo que sigue siendo tendencia en redes por algunas opiniones que han generado polémica.

De igual manera, el vallecaucano también ha sido reconocido por su espontánea personalidad y su contenido en redes, pues ha sorprendido con videos recordando momentos icónicos que vivió en el fútbol.

Asprilla se reunió con la periodista y presentadora deportiva, Melissa Martínez, con quien habló de diferentes temas, compartió varias anécdotas no solo sobre su experiencia profesional, sino también personal y hablaron sobre su reciente viaje.

Melissa le preguntó al ‘Tino’ por su paso en Inglaterra y el que momento en el que fue ovacionado por los fanáticos en Newcastle por su tripleta a Barcelona, pues en un video que ha circulado en redes se observa al deportista encima de una tarima, recibiendo aplausos y dando unas palabras en otro idioma.

“La gente todavía me entiende, pero sobre todo las mujeres, porque con las mujeres si me fluye más el inglés”, respondió el exfutbolista, agregando que esa fluidez se debe a la confianza que siente con ellas.

Martínez quedó sorprendida con la afirmación y aprovechó para conocer si le había ido mejor con las brasileñas, inglesas o italianas, a lo que ‘Tino’ respondió: “Con las brasileras, extraño que me digan garoto, ay garoto ven”.

Luego, Faustino mencionó en términos de fútbol que si su vida fuera como el VAR (Árbitro Asistente de Video utilizado en el fútbol) también estaría expulsado porque habría sido descubierto varias veces jugando donde no era permitido, pues cabe recordar que su vida amorosa ha estado envuelta en polémicas con reconocidas figuras, incluso por haber tenido un matrimonio a escondidas.

La conversación entre la presentadora con el exfutbolista ha sido tendencia, no solo por las inesperadas respuestas del vallecaucano, sino por el ambiente que se generó entre ambos. Pues los seguidores afirmaron que fue un momento tranquilo, lleno de diversión e incluso aseguraron que hubo una conexión que los hizo ver como una bonita pareja.