El caso de Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, y su colega Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era DJ Regio Clown, generó alarma luego de que seis días después de que se reportara su desaparición fueran encontrados sin vida en México.

Un hecho que sacudió al mundo del entretenimiento ha provocado que varios artistas como Marcela Reyes, expareja de B King y a quien se le ha involucrado con lo sucedido, se pronunciara por medio de sus redes sociales y miles de personas estén pendientes a los detalles.

Varias versiones han salido a la luz, entre ellas la del cónsul de Colombia en Ciudad de México, quien dio su hipótesis en la emisora W Radio sobre un posible secuestro y la forma en la que supuestamente los habían engañado para tenderles una trampa.

En la misma conversación descartó que fueron retenidos porque al parecer los colombianos se subieron voluntariamente a un vehículo antes de desaparecer y según las conversaciones encontradas en el celular de uno de los artistas habían estado en comunicación con varias personas como “El Comandante y Sergio”.

El cónsul también mencionó que se trataría de un mensaje por parte de una organización criminal y no solo de un asesinato sin dejar rastro. Además, su versión de un posible encuentro tendría relación con la del mánager de B King, Juan Camilo Gallego, quien afirmó que ese 16 de septiembre habían quedado de recogerlo después de un almuerzo.

Últimos detalles del caso de B King y Regio Clown

El día de hoy Noticias Caracol compartió una publicación del reportero mexicano Carlos Jiménez en la que afirma cuál sería la razón por la que los colombianos fueron asesinados.

“Todo apunta al tráfico de 2CB... y las fiestas. Las indagatorias de @FiscaliaEdomex revelan que el homicidio de los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez apunta a una venganza por venta de ‘tu-ci-bi’”, escribió en su perfil de X.

TODO APUNTA al TRÁFICO de 2CB… y LAS FIESTAS

Las indagatorias de @FiscaliaEdomex revelan q el homicidio de los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez apunta a una venganza por venta de “tu-ci-bi”.

La cita con “el comandante” fue el gancho para matarlos



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/6sXhx7j7GP — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 29, 2025

Según la nota del medio, el periodista había identificado como Cristofer a “El Comandante”, un hombre que supuestamente decía trabajar para el gobierno y visitaba con regularidad zonas exclusivas como Polanco, lugar donde desaparecieron los artistas.

“Lo que dice el periodista mexicano es que ‘El Comandante’ fue el gancho para matar a B King y Regio Clown y todo estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas criminales dedicadas al comercio de tusi, en las que los colombianos tendrían participación”, dice la descripción de la noticia.