Sale a la luz audio premonitorio de B King; su mánager lo publicó: “Que las cosas pasen como tengan que pasar”

El 22 de septiembre de 2025, las autoridades confirmaron un hecho que sacudió al mundo del entretenimiento colombiano: el fallecimiento de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido en la escena musical como B King, y Jorge Luis Herrera, reconocido por su personaje de Regio Clown.

Desde hace días se conocía que ambos habían estado desaparecidos y eran parte de una búsqueda activa por parte de las autoridades antes de ser hallados sin vida.

De acuerdo con información divulgada por El Financiero, la Fiscalía del Estado de México logró establecer la identidad de los dos a partir de tatuajes y rasgos físicos que coincidían plenamente con los registros de los artistas.

La noticia causó profunda conmoción tanto en la comunidad artística como entre sus seguidores, quienes expresaron tristeza y sorpresa ante lo sucedido.

Los primeros reportes oficiales también señalaron las difíciles circunstancias que rodearon sus últimos días, un hecho que incrementó el impacto y la consternación en torno al caso.

Mánager expuso audio premonitorio de B King, antes de ser encontrado sin vida

La muerte del artista no deja atrás el misterio que se ha generado por las circunstancias en las que se dio, lejos de su tierra y con un millón de interrogantes que podrían quedar sin respuesta.

Muchas personas han lamentado este fallecimiento, pero uno de los afectados que recientemente hizo una publicación que dio de qué hablar fue su mánager, Juan Camilo Gallego.

En la publicación, se puede escuchar un audio con la voz del mismo B King en donde dejaba ver que algo en su vida no estaba bien, pues había referencia a que solamente miraría y esperaría a que pasara lo que tuviera que pasar.

“Yo ya tomé una decisión, esta vez no voy a decir nada, no voy a molestar más. Simplemente, me voy a quedar observando y que las cosas pasen como tengan que pasar, no es más”, se escucha decir a B King en el video publicado por Juan Camilo.

Muchas de las personas que lamentan esta pérdida tomaron este audio como algo premonitorio de que lo peor pasaría.

Su mánager acompañó la publicación de un mensaje en donde dejó claro que su mensaje llegaría a todos. “Tu mensaje llegará a todo el mundo. Tu cuerpo ya no está con nosotros, pero tu propósito de amor y vida eterna llegará a muchos corazones, @bkingoficial”, escribió.

“Él sabía que algo le pasaría”; “Eso fue algo premonitorio”; “¿Él ya sabía que estaba corriendo riesgo?“; ”Es injusto, que se haga justicia por ti y tu familia", escribieron algunos internautas.