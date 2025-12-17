Gente

Madre de B King publicó duro mensaje después de tres meses de su muerte: "Parece mentira"

Por medio de sus redes sociales, la mamá del fallecido artista se pronunció.

Laura Camila Másmela Bernal

18 de diciembre de 2025, 2:49 a. m.
El artista B-King fue asesinado en México.

Una de las muertes de famosos que más impactó a Colombia en el transcurso del 2025 fue la del cantante B King; en medio de una de sus visitas a México, se desapareció en compañía de su amigo, colega y compañero DJ Regio Clown, y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados sin vida en bolsas en un terreno baldío.

La noticia causó un fuerte dolor entre su grupo de seguidores y familiares, quienes se pronunciaron en varias ocasiones para expresar su sentir y pedir justicia, pues en un primer momento no se tenían indicios del móvil que causó el crimen.

B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México.

Después de tres meses de lo ocurrido, Adriana Salazar, la mamá de B King, publicó un sentido mensaje dedicado al artista.

“Tres meses ya parece mentira. Creo que estás de viaje y que vas a entrar por la puerta como siempre lo hacías lleno de alegría”, escribió en sus redes sociales.

En medio de su dolor de madre, agregó: “Como si el tiempo se hubiera detenido y mi alma se negara a aceptarlo. Duele y quema en el pecho, sigo aquí aprendiendo a respirar con este vacío, te amaré hasta la eternidad”.

Familiar de presunta involucrada en el caso de B King hizo fuerte revelación: "Que puedan salir libres"

Hermana de B King dedicó tiernas palabras a su hermano

En entrevista con SEMANA, Stephanía Agudelo, hermana de B King, abrió su corazón y expresó las palabras que le habría gustado decirle al cantante.

“A mi hermano me gustaría decirle que lo extraño demasiado, que yo sé que está en paz. Quiero que me perdone si en algún momento le fallé. Que yo voy a cuidar de mi mamá, y que nos ayude a esclarecer, que nos dé mucha luz para que todo lo que está en la oscuridad salga a la luz, y podamos estar tranquilas y saber qué fue lo que realmente le pasó a él y quiénes son los implicados”, mencionó con fuerte dolor.

La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció antes de conocer la lamentable noticia.

Por otra parte, se refirió a las lecciones que le dejó, destacando su constante esfuerzo por alcanzar sus metas sin perder de vista el valor fundamental de la familia.

“Mi hermano nos deja muchas enseñanzas. El recuerdo es el perdón, porque mi hermano estaba en un momento muy bueno de su vida, pero yo no sé si uno como ser humano sabe que se va a morir, o cómo sea ese proceso, pero mi hermano los últimos meses de vida estaba muy espiritual”, afirmó.

