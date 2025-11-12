Suscribirse

Familiar de presunta involucrada en el caso de B King hizo fuerte revelación: “Que puedan salir libres”

Tras casi dos meses del fallecimiento del artista, continúan las investigaciones para encontrar la verdad.

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 11:32 p. m.
La muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, mejor conocidos en la industria musical como B King y DJ Regio Clown respectivamente, ha generado una gran cantidad de preguntas, pues en medio de lo que pensaban que se trataría de una oportunidad de trabajo en México, fueron secuestrados y posteriormente, encontrados sin vida y en pésimas condiciones en un terreno baldío.

Según la información que ha revelado la Fiscalía mexicana, hasta el momento, el crimen habría sido ejecutado por una peligrosa organización del mencionado país, la cual es reconocida bajo el nombre ‘La Unión Tepito’.

Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, el caso habría dado un giro inesperado luego de que se confirmara la desaparición de otros cuatro colombianos en México, quienes posteriormente, fueron localizados y capturados en medio de un operativo que buscaba a los responsables del crimen de los artistas.

Se trata de Juan Fernando Córdoba Rendón, Yuli Catherine Felicidad Zapata Villa, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Yonier Alexander Mantilla Gómez, nacidos en el Valle del Cauca, de quienes en un principio se tendría indicios de haber participado en el plan para acabar con la vida de B King y DJ Regio Clown.

Contexto: Hermana de B King se sinceró en SEMANA y envió doloroso mensaje: “Quiero que me perdone”

No obstante, los familiares de los detenidos han estado tratando de brindarles ayuda desde Colombia y con asesoría de su equipo de legal han buscado una posible solución para obtener su libertad.

Esto porque se dice que los vallecaucanos habrían sido capturados por un posible caso de estafa y extorsión, delitos que en país azteca podrían llevar a generar penas de hasta un total de 840 meses de prisión.

Además, en medio de la investigación de las autoridades mexicanas y con el paso de los días, no se le habría vuelto a relacionar con el caso de los artistas colombianos, brindando cierto parte de tranquilidad a los acusados, como a sus familias.

En conversación con El Tiempo, una de las familiares de Yuli Catherine Felicidad Zapata Villa, reveló que ya se llevó cabo la legalización de la captura de los cuatro vallecaucanos, la cual estuvo dirigida por el Consulado de Colombia en la Ciudad de México, pero próximo 1 de diciembre se realizará la audiencia de acusación.

Contexto: Hermana de B King reveló en SEMANA detalles de los primeros días de la búsqueda del artista

“Hasta ahora no se les ha comprobado nada y se espera que puedan salir libres”, manifestó, agregando además que hasta el momento, no se tendrían pruebas necesarias para culparlos por muerte de B King y DJ Regio Clown y tampoco para determinarlos culpables de cualquier tipo de extorsión.

