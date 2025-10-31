Hermana de B King reveló en SEMANA detalles de los primeros días de la búsqueda del artista

La investigación por el fallecimiento de los músicos B King y DJ Regio Clown siguen su curso por medio de las diversas autoridades de México y Colombia, luego de la polémica que se generó en las redes sociales tras su repentina desaparición luego de un concierto.

En entrevista con SEMANA, Stephanía Agudelo, hermana del intérprete de música urbana, detalló cómo fueron los primeros momentos de búsqueda y la ayuda de las autoridades de ambos países.

En primer lugar, señaló que Juan Camilo, el mánager del artista, con quien llevaba trabajando aproximadamente, tres meses, se comunicó con ella para informarle que no tenían noticias de B King y que procedería con la labor de búsqueda y la denuncia ante las autoridades de México.

La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció antes de conocer la lamentable noticia. | Foto: Instagram @stefania_agudeloo

“Al día siguiente, Juan Camilo va y pone la denuncia. Nosotras estábamos muy consternadas, y ya decidimos... mi mamá... Las mamás, como dicen, no se equivocan, y mi mamá dijo: ‘Yo me tengo que ir para México, yo necesito saber dónde está Bayron. Él nunca se me pierde así’. Entonces, en ese momento, decidimos ir a México y empezar con toda la búsqueda”, destacó la hermana del fallecido.

Por otra parte, Stefania Agudelo resaltó el acompañamiento de los entes gubernamentales de Colombia y México para dar con el paradero de su hermano y su posterior repatriación de su cuerpo.

“El cónsul nos ayudó muchísimo. México también. Nosotros llegamos... mi mamá llegó el viernes, yo llegué el domingo, y el lunes nos reunimos con el colectivo de búsqueda. Ahí pudimos reconocer a mi hermano. La verdad, México nos ayudó mucho: la Fiscalía, tengo que agradecer, y también al señor Alfred Molano, que nos ayudó con todo el tema de la repatriación. Sí, contamos con apoyo en ese momento”, puntualizóAgudelo con este medio de comunicación.

¿En qué va el proceso de investigación por la muerte de B King?

Desde el momento del fallecimiento del artista colombiano, se han desarrollado diversas investigaciones y recolección de pruebas por parte de las autoridades.

La hermana de B King señaló que actualmente las investigaciones continúan y que desean que sean las entidades correspondientes las que puedan determinar a los responsables.

La familia del fallecido cantante compartió todos los detalles de la ceremonia con la que será despedido. | Foto: Instagram @bkingoficial - Getty Images / Montaje: Semana

“La investigación sigue en curso, pero aún no tenemos información. Sí, nos gustaría, como familia, que ojalá Colombia y México pudieran esclarecer esto, tanto aquí en Colombia como en México, debido a las varias y múltiples hipótesis que hay sobre la muerte de mi hermano”, destacó Agudelo.

Por último, se destacó que su hermano era una persona que no le hacía daño a nadie, y que su familia conocía quién era realmente, asegurando que no había maldad en su corazón.