Suscribirse

Gente

Hermana de B King reveló en SEMANA detalles de los primeros días de la búsqueda del artista

Las indagaciones se desarrollan para dar claridad a los sucesos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

1 de noviembre de 2025, 3:50 a. m.
Stephanía Agudelo habló de la muerte de su hermano y cómo se ha manifestado días después de su fallecimiento.
Stephanía Agudelo habló de la muerte de su hermano y los momentos más difíciles que ha enfrentado su familia. | Foto: Instagram @stephania_agudeloo / Montaje: Semana

La investigación por el fallecimiento de los músicos B King y DJ Regio Clown siguen su curso por medio de las diversas autoridades de México y Colombia, luego de la polémica que se generó en las redes sociales tras su repentina desaparición luego de un concierto.

En entrevista con SEMANA, Stephanía Agudelo, hermana del intérprete de música urbana, detalló cómo fueron los primeros momentos de búsqueda y la ayuda de las autoridades de ambos países.

Contexto: Hermana de B King confesó en SEMANA que el artista se manifestó en su casa: “Está en paz”

En primer lugar, señaló que Juan Camilo, el mánager del artista, con quien llevaba trabajando aproximadamente, tres meses, se comunicó con ella para informarle que no tenían noticias de B King y que procedería con la labor de búsqueda y la denuncia ante las autoridades de México.

La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció antes de conocer la lamentable noticia.
La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció antes de conocer la lamentable noticia. | Foto: Instagram @stefania_agudeloo

“Al día siguiente, Juan Camilo va y pone la denuncia. Nosotras estábamos muy consternadas, y ya decidimos... mi mamá... Las mamás, como dicen, no se equivocan, y mi mamá dijo: ‘Yo me tengo que ir para México, yo necesito saber dónde está Bayron. Él nunca se me pierde así’. Entonces, en ese momento, decidimos ir a México y empezar con toda la búsqueda”, destacó la hermana del fallecido.

Por otra parte, Stefania Agudelo resaltó el acompañamiento de los entes gubernamentales de Colombia y México para dar con el paradero de su hermano y su posterior repatriación de su cuerpo.

Contexto: Mánager de B King recibió amenazas, tras la muerte del cantante: “Me tocó sacar a mi familia”

“El cónsul nos ayudó muchísimo. México también. Nosotros llegamos... mi mamá llegó el viernes, yo llegué el domingo, y el lunes nos reunimos con el colectivo de búsqueda. Ahí pudimos reconocer a mi hermano. La verdad, México nos ayudó mucho: la Fiscalía, tengo que agradecer, y también al señor Alfred Molano, que nos ayudó con todo el tema de la repatriación. Sí, contamos con apoyo en ese momento”, puntualizóAgudelo con este medio de comunicación.

¿En qué va el proceso de investigación por la muerte de B King?

Desde el momento del fallecimiento del artista colombiano, se han desarrollado diversas investigaciones y recolección de pruebas por parte de las autoridades.

La hermana de B King señaló que actualmente las investigaciones continúan y que desean que sean las entidades correspondientes las que puedan determinar a los responsables.

La familia del fallecido cantante compartió todos los detalles de la ceremonia con la que será despedido.
La familia del fallecido cantante compartió todos los detalles de la ceremonia con la que será despedido. | Foto: Instagram @bkingoficial - Getty Images / Montaje: Semana

“La investigación sigue en curso, pero aún no tenemos información. Sí, nos gustaría, como familia, que ojalá Colombia y México pudieran esclarecer esto, tanto aquí en Colombia como en México, debido a las varias y múltiples hipótesis que hay sobre la muerte de mi hermano”, destacó Agudelo.

Por último, se destacó que su hermano era una persona que no le hacía daño a nadie, y que su familia conocía quién era realmente, asegurando que no había maldad en su corazón.

“Sé que, pues, desde otras miradas ajenas pueden decir muchas cosas, pero las personas que realmente conocimos a mi hermano, a Bayron, sabemos que él era puro amor. Un hombre noble, bondadoso, incluso hasta ingenuo, porque él no veía la maldad en nadie. Era una persona con mucho amor en su corazón, y tal vez por eso pasaron las cosas”, finalizó Agudelo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo: estos fueron los porcentajes para repartirles contratos de la UNGRD a los congresistas que apoyaron las iniciativas del Gobierno Petro. “20-20-20-10-10-10”

2. El apetito de Wadith Manzur: así presionó ese congresista al Gobierno Petro para obtener su ‘tajada’ en la UNGRD, según la confesión de María Alejandra Benavides

3. “Mantenerlos felices”: la orden el Ministerio de Hacienda para corromper a los congresistas y garantizar los votos de la Comisión de Crédito Público

4. Los contratos para el senador Julio Chagüi eran una prioridad del exministro Luis Fernando Velasco en el saqueo a la UNGRD, según confesó María Alejandra Benavides

5. Exclusivo: el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla tenía un “mapa” de los congresistas ‘favoritos’ que apoyaban sus iniciativas en el Congreso a cambio de contratos. Así lo confesó su exasesora

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B-kingB King y Dj RegioInvestigación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.