Mánager de B King recibió amenazas, tras la muerte del cantante: “Me tocó sacar a mi familia”

Juan Camilo Gallego se refirió al caso del artista y habló de los mensajes que le generaron temer por su vida y la de su familia.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

10 de octubre de 2025, 1:25 a. m.
Juan Camilo Gallego, mánager de B King, habló de las amenazas que recibió tras la muerte del cantante.
Tras el fallecimiento de Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, miles de personas se conmovieron y su mamá, hermana y mánager han concedido diversas entrevistas para hablar del caso, incluso en varias de ellas han revelado detalles desconocidos.

A pocos días de la noticia, Juan Camilo Gallego Toro, uno de los afectados, expuso un audio del cantante en el que expresaba que algo en su vida no iba bien, y que solo miraría y esperaría a que las cosas pasaran como tuvieran que ser.

Contexto: Hermana y madre de B King hicieron fuerte petición y expresaron dolor por acusaciones al cantante: “Ha sido muy difícil”

“Yo ya tomé una decisión, esta vez no voy a decir nada, no voy a molestar más. Simplemente, me voy a quedar observando y que las cosas pasen como tengan que pasar, no es más”, dijo Bayron Sánchez.

Mánager de B King recibió amenazas

Durante una entrevista en el pódcast Más allá del silencio, Juan Camilo Gallego contó nuevos detalles de cómo fueron los días que pasó junto al cantante desde que llegaron a México hasta el día de su desaparición, las últimas conversaciones con ambos artistas, e incluso de las amenazas que recibió.

Gallego manifestó que se le hizo “raro” que B King y Regio Clown no fueron reconocidos por las autoridades mexicanas el 17 de septiembre, día en que fueron encontrados, sino hasta el 22 de septiembre, cuando dieron la noticia.

Luego de que se conociera el desafortunado hecho, comenzaron a hacer el proceso de repatriación del cuerpo de Bayron y, en ese momento, Gallego afirmó haber recibido mensajes que le hicieron temer por su vida y la de su familia.

“Ya empezó la gente a tirarme a mí cosas horribles, con amenazas de muchas partes. A mí me tocó sacar a mi familia de la ciudad esos días”, confesó.

También mencionó que le dijo a un periodista que sentía “mucho miedo”, por lo que se contactó con el cónsul colombiano que se encontraba en el país norteamericano y él envió una carta al Estado de México, lugar donde encontraron a los artistas para pedir asilo.

Contexto: Nanis Ochoa se pronunció por muerte del cantante B King; hizo un alarmante aviso: “Ojalá no pase otra tragedia”

“Esos señores me llaman, un señor Guillermo, un fiscal y me dice: ‘Camilo, recibimos una carta del cónsul. Nosotros le queremos dar protección para que se venga para una casa’”, agregó.

Ante la propuesta, el mánager no la aceptó, pues la ubicación de la propiedad que le ofrecían era en el mismo estado donde asesinaron a los artistas, por lo que le generaba más miedo que las amenazas que recibió se cumplieran.

B King Byron Sánchez Salazar

