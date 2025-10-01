Suscribirse

Gente

Familia de B King expuso sospechas del motivo de su muerte; apuntaron a DJ Regio Clown

La mamá y la hermana del fallecido cantante colombiano se sinceraron sobre el posible móvil de su fallecimiento.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

1 de octubre de 2025, 11:45 p. m.
Madre y hermana se B King compartieron sus análisis por la muerte del artista.
Madre y hermana se B King compartieron sus análisis por la muerte del artista. | Foto: Instagram @nanasc04 - @regioclownn / Montaje: Semana

Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown el pasado lunes 22 de septiembre, el caso de los artistas en México ha generado cientos de especulaciones sobre las posibles causas y los responsables de los hechos.

Aunque las investigaciones continúan, por el momento, no se tiene certeza de lo ocurrido y la familia de las víctimas ha compartido preocupación por la falta de información que se tiene del caso.

B King y DJ Regio Clown
B King y DJ Regio Clown | Foto: @CarlosHidalgoo

En medio de una reciente entrevista con Rafael Poveda para su pódcast Más allá del silencio, Adriana Salazar, la mamá de B King y su hermana, Stephanía Agudelo se sinceraron acerca de la situación y compartieron algunas de sus hipótesis.

“Es lo que nos preguntamos porque hay muchas dudas en cuanto a esa contratación de Bayron de ir allá a hacer ese show. La verdad, pues si nos imaginamos que pudo haber sido una trampa porque son muchas cosas inconclusas”, dijo su hermana frente a las cámaras.

Contexto: Madre del fallecido B King compartió duro mensaje; lo relacionaron con Marcela Reyes

Agregó: “Era un festival de electrónica y mi hermano cantaba reguetón, entonces, la verdad, es que uno en este dolor, piensa muchas cosas”, mencionó Stephanía.

Por otro lado, su progenitora duda que tuviera algún tipo de enemigo o persona que quisiera acabar con su vida:

“No sé, pienso muchas cosas, puede ser que mi hijo haya estado en el lugar equivocado. Yo sé que ninguna mamá va a decir que sus hijos son malos, pero yo sé quién era mi hijo, era muy lindo, no era para que le hubieran hecho todo lo que le hicieron”, afirmó.

Mamá y hermana de B King revelan detalles desconocidos de su MUERTE y su relación con Marcela Reyes

Además, llegó a confesar que, desde su perspectiva, podría llegar a tratarse de un conflicto o confrontación que pudo haber llegado a tener DJ Regio Clown en el pasado, el otro artista con quien fue encontrado.

“No sé, es que tampoco quiero... pudo haber sido por Regio, que tenía sus problemas, entonces son muchas cosas que tenemos en la cabeza”, dijo.

Contexto: Marcela Reyes dio importante anuncio tras su ausencia por la muerte de B King: “De eso se trata la vida”

Finalmente, las personas que se conectaron con el contenido y se han mostrado atentas a cada uno de los detalles del caso, se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y le enviaron palabras de fortaleza a la familia que se encuentra atravesando el proceso de duelo.

“Pobre madre y familia, mi más sentido pésame. Gracias Rafa por tu profesionalismo y empatía“; ”La intuición de una madre es infalible. Señora, fortaleza”; “Soy mexicana y siento mucha tristeza de que le pase esto a hombres y mujeres que vienen a buscar oportunidades. No todos somos malos. Dios bendiga a la familia de este joven” y “Que duro uno no volver a ver a un hijo. Fortaleza”, escribieron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exequias de B King: fecha, hora, lugar y recomendaciones para la ceremonia fúnebre

2. Ministro de Defensa reconoció que el país no está en la capacidad de producir todas las armas que necesita

3. Titular de Atlético Nacional alborota el avispero con última declaración: ¿pulla para Javier Gandolfi?

4. Alerta atómica: descubren grave falla en el sarcófago de protección del reactor de Chernóbil

5. Con el lanzamiento más veloz en la historia de los ‘playoffs’ de las Grandes Ligas, San Diego sigue vivo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B-kingB King Byron Sánchez SalazarB King y Dj RegioMarcela Reyes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.