Familia de B King expuso sospechas del motivo de su muerte; apuntaron a DJ Regio Clown

Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown el pasado lunes 22 de septiembre, el caso de los artistas en México ha generado cientos de especulaciones sobre las posibles causas y los responsables de los hechos.

Aunque las investigaciones continúan, por el momento, no se tiene certeza de lo ocurrido y la familia de las víctimas ha compartido preocupación por la falta de información que se tiene del caso.

B King y DJ Regio Clown | Foto: @CarlosHidalgoo

En medio de una reciente entrevista con Rafael Poveda para su pódcast Más allá del silencio, Adriana Salazar, la mamá de B King y su hermana, Stephanía Agudelo se sinceraron acerca de la situación y compartieron algunas de sus hipótesis.

“Es lo que nos preguntamos porque hay muchas dudas en cuanto a esa contratación de Bayron de ir allá a hacer ese show. La verdad, pues si nos imaginamos que pudo haber sido una trampa porque son muchas cosas inconclusas”, dijo su hermana frente a las cámaras.

Agregó: “Era un festival de electrónica y mi hermano cantaba reguetón, entonces, la verdad, es que uno en este dolor, piensa muchas cosas”, mencionó Stephanía.

Por otro lado, su progenitora duda que tuviera algún tipo de enemigo o persona que quisiera acabar con su vida:

“No sé, pienso muchas cosas, puede ser que mi hijo haya estado en el lugar equivocado. Yo sé que ninguna mamá va a decir que sus hijos son malos, pero yo sé quién era mi hijo, era muy lindo, no era para que le hubieran hecho todo lo que le hicieron”, afirmó.

Además, llegó a confesar que, desde su perspectiva, podría llegar a tratarse de un conflicto o confrontación que pudo haber llegado a tener DJ Regio Clown en el pasado, el otro artista con quien fue encontrado.

“No sé, es que tampoco quiero... pudo haber sido por Regio, que tenía sus problemas, entonces son muchas cosas que tenemos en la cabeza”, dijo.

Finalmente, las personas que se conectaron con el contenido y se han mostrado atentas a cada uno de los detalles del caso, se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y le enviaron palabras de fortaleza a la familia que se encuentra atravesando el proceso de duelo.