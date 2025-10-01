Madre del fallecido B King compartió duro mensaje; lo relacionaron con Marcela Reyes

La muerte de B King y DJ Regio Clown fue uno de los acontecimientos que marcaron a los colombianos en el mes de septiembre, pues tras permanecer desaparecidos por un total de seis días, luego de haber realizado una presentación en la ciudad de México, miles de personas empezaron a especular lo sucedido y a sacar conclusiones con respecto al móvil de los criminales.

Rápidamente, los fanáticos de Bayron Sánchez, como era el nombre de nacimiento de B King, se dirigieron a Marcela Reyes y recordaron un video publicado por el artista en el mes de mayo, en el que hacía responsable a su exesposa por cualquier suceso negativo que pudiese llegar a atravesar.

Marcela Reyes habló del caso de su expareja de B King. | Foto: Captura de Instagram @bkingoficial / YouTube Julio Sánchez Cristo

En consecuencia, la mujer recibió diversas amenazas contra su integridad física, e incluso, contra la de sus familiares.

Tras más de una semana de lo ocurrido, Marcela Reyes ha brindado algunas entrevistas a medios de comunicación, en donde ha expuesto su punto de vista y se ha defendido de las acusaciones en su contra.

En una reciente entrevista con el periodista y locutor Julio Sánchez Cristo, para La W Radio, Marcela Reyes se sinceró y habló del caso:

“Tengo que reconocer, como ser humano que soy, que, por mis impulsos y reacciones, él y yo tuvimos enfrentamientos por redes sociales. Lastimosamente, la gente se quedó con eso, pero no se dieron cuenta, porque ni él ni yo lo hicimos público, que luego de eso tuvimos comunicaciones muchas veces donde nos perdonamos, él me pidió perdón y yo a él”, afirmó.

Por otro lado, habló del mensaje que, en su momento, B King tomó como amenazas y explicó detalles detrás de lo sucedido:

“A mí me cuentan que Byron va a dar una entrevista. Si ven el mensaje, lo redactamos mi equipo de trabajo y yo y se le manda desde mi número de contrataciones, o sea, no era un número oculto”.

Agregó: “Si lo leen, no era un mensaje con amenazas. En ningún momento se interpretó un tipo de amenaza. Si él se hubiera sentido amenazado, él me hubiera denunciado por amenaza de muerte”, sostuvo la DJ en la conversación con el medio".

Finalmente, dejó en claro que está dispuesta a colaborar con las investigaciones que se encuentran en curso, con el fin de esclarecer su sucedido y evitar que la sigan vinculando con el trágico hecho.

Madre de B King publicó dolorosas palabras en redes sociales

El miércoles, 1 de octubre, Adriana Salazar, la mamá de B King se pronunció nuevamente en sus redes sociales y habría enviado, según muchos, un mensaje que estaría relacionado con las declaraciones de la DJ Marcela Reyes, quien tuvo un matrimonio de más de 7 años con su fallecido hijo.

“Con este dolor y escuchar tanta mentira y haciéndose las víctimas. No es justo”, publicó en sus historias.

En respuesta, cientos de personas le mostraron su apoyo y le dieron algunas palabras de fortaleza para el complicado momento que enfrenta.