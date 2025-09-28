Hermana de B King reveló cómo identificaron su cadáver y mostró emotiva imagen

Álex Rodríguez, reconocido periodista de Univisión, entrevistó a Stephanía Agudelo, hermana de B King para el programa Siéntese quien pueda, en donde habló del fallecimiento del artista y algunos de los detalles que envuelven el caso.

“Los primeros días, no voy a negar que tenía mucha rabia, mucho dolor, yo estaba buscando culpables, pero ya nada me va a devolver a mi hermano, yo ya no lo voy a volver a ver, entonces yo lo que le pido a las autoridades es que nos ayuden a esclarecer esto porque mi hermano no merecía morir así, de esa manera tan fuerte y con sevicia, es algo que no acepto, la verdad”, dijo frente a las cámaras.

B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México. | Foto: Instagram @bkingoficial

Por otro lado, confesó que en días en los que no existía ningún tipo de información con su hermano estuvieron de llenos de angustia para cada uno de los miembros de su familia, pues existían muchas especulaciones sobre cuál podía ser su paradero.

“Yo guardé la esperanza hasta lo último, estaba muy pegada de Dios. Yo estaba ya con ese sentimiento el sábado, de que debía de ir a México a buscarlo, pero al principio estaba muy esperanza de que lo iba a encontrar. Los de la Comisión de Búsqueda pidieron que los acompañáramos al Estado de México a mirar unos cuerpos que, al parecer, tenían similitudes y tatuajes y necesitaban que nosotros fuéramos a reconocerlos. Mi mamá fue la que lo reconoció, yo no fui capaz”, confesó.

Reveló que gracias se lograron identificar uno de los tatuajes de su pecho, otro de Goku que tenía en la pierna y nombre de su progenitora en el área del brazo.

Finalmente, se sinceró frente a las suposiciones que se han hecho sobre supuestos negocios ilícitos que tendrían su hermano y expuso su opinión.

“Lo más importante que es mi hermano no es nada de lo que dicen, su sueño era cantar y para él era un gran sueño estar en México (...) Es imposible, me rehusó a pensar que mi hermano tenía algo que ver. Llevaba tres días en México, fue directa y netamente a su show y estaba muy emocionado. Me rehúso a pensar que era algo malo. Mi hermano no tenía problemas con nadie, mi hermano era una persona que mucha gente quería aquí en Colombia, entonces no”, indicó.

El altar que Stephanía Agudelo le hizo a su hermano

Por medio de su cuenta de Instagram, la mujer compartió la fotografía de un espacio especial que dispuso en su casa para recordar a su hermano después de los trágicos hechos que enfrentó.