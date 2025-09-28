Suscribirse

Gente

Hermana de B King reveló cómo identificaron su cadáver y mostró emotiva imagen

Stephanía Agudelo se mostró afectada por el fallecimiento del artista colombiano.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

28 de septiembre de 2025, 6:53 p. m.
La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció antes de conocer la lamentable noticia.
La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció antes de conocer la lamentable noticia. | Foto: Instagram @stefania_agudeloo

Álex Rodríguez, reconocido periodista de Univisión, entrevistó a Stephanía Agudelo, hermana de B King para el programa Siéntese quien pueda, en donde habló del fallecimiento del artista y algunos de los detalles que envuelven el caso.

“Los primeros días, no voy a negar que tenía mucha rabia, mucho dolor, yo estaba buscando culpables, pero ya nada me va a devolver a mi hermano, yo ya no lo voy a volver a ver, entonces yo lo que le pido a las autoridades es que nos ayuden a esclarecer esto porque mi hermano no merecía morir así, de esa manera tan fuerte y con sevicia, es algo que no acepto, la verdad”, dijo frente a las cámaras.

B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México.
B King, cantante colombiano, que fue hallado sin vida en México. | Foto: Instagram @bkingoficial

Por otro lado, confesó que en días en los que no existía ningún tipo de información con su hermano estuvieron de llenos de angustia para cada uno de los miembros de su familia, pues existían muchas especulaciones sobre cuál podía ser su paradero.

“Yo guardé la esperanza hasta lo último, estaba muy pegada de Dios. Yo estaba ya con ese sentimiento el sábado, de que debía de ir a México a buscarlo, pero al principio estaba muy esperanza de que lo iba a encontrar. Los de la Comisión de Búsqueda pidieron que los acompañáramos al Estado de México a mirar unos cuerpos que, al parecer, tenían similitudes y tatuajes y necesitaban que nosotros fuéramos a reconocerlos. Mi mamá fue la que lo reconoció, yo no fui capaz”, confesó.

Contexto: Hermana de B King rompió el silencio tras su muerte y lanzó revelaciones sobre Marcela Reyes

Reveló que gracias se lograron identificar uno de los tatuajes de su pecho, otro de Goku que tenía en la pierna y nombre de su progenitora en el área del brazo.

Finalmente, se sinceró frente a las suposiciones que se han hecho sobre supuestos negocios ilícitos que tendrían su hermano y expuso su opinión.

“Lo más importante que es mi hermano no es nada de lo que dicen, su sueño era cantar y para él era un gran sueño estar en México (...) Es imposible, me rehusó a pensar que mi hermano tenía algo que ver. Llevaba tres días en México, fue directa y netamente a su show y estaba muy emocionado. Me rehúso a pensar que era algo malo. Mi hermano no tenía problemas con nadie, mi hermano era una persona que mucha gente quería aquí en Colombia, entonces no”, indicó.

Contexto: Este es el lucrativo negocio de Angie Miller, pareja de B King que fue investigada por la Fiscalía mexicana

El altar que Stephanía Agudelo le hizo a su hermano

Por medio de su cuenta de Instagram, la mujer compartió la fotografía de un espacio especial que dispuso en su casa para recordar a su hermano después de los trágicos hechos que enfrentó.

“Pasan los días y duele más tu ausencia, bro. Gracias infinitas por el amor, los mensajes, las flores, que nos han dado fortaleza y consuelo”, escribió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermana de B King reveló cómo identificaron su cadáver y mostró emotiva imagen

2. Expresidente Álvaro Uribe Vélez explica su propuesta para que la Justicia Penal Militar revise las condenas de la JEP en contra de exmilitares

3. Barcelona y Lamine Yamal hunden al Real Madrid en LaLiga: otro golpe tras el baile del Atlético de Madrid

4. Tiroteo en una iglesia de Michigan, Estados Unidos, deja al menos un muerto y diez heridos

5. Presidente Petro volvió a mencionar al Ejército de los Estados Unidos e hizo reflexión: “Llegó la hora”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B-kingB King Byron Sánchez SalazarB King y Dj Regio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.