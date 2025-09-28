Hermana de B King rompió el silencio tras su muerte y lanzó revelaciones sobre Marcela Reyes

El pasado lunes 22 de septiembre, las redes sociales estallaron luego de que diversos medios de comunicación mexicanos y, posteriormente, el presidente Gustavo Petro confirmaran el hallazgo de los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez, mejor conocido como B King, y DJ Regio Clown, tras llevar más de seis días desaparecidos.

Esto dio lugar a cientos de especulaciones de lo que habría podido ocurrirles, en especial porque el cantante pasaría muy pocos días en la Ciudad de México, con motivo de su primer concierto en el territorio azteca.

B King y DJ Regio Clown fueron hallados sin vida en México. | Foto: El País

Con el paso de las horas, muchos mencionaron el nombre de Marcela Reyes como una de las posibles responsables por lo sucedido, argumentando que tuvieron una polémica separación en el mes de mayo, tras haber estado casados durante un total de siete años.

Esto generó una ola de preocupación por la vida de la DJ y modelo, quien se pronunció de manera oficial en su cuenta de Instagram, en la que, con ayuda de su equipo de abogados, expuso el caso y manifestó temer por la integridad propia y la de su pequeño hijo, Valentino.

Además, se mostró abierta a colaborar en cada una de las líneas de investigación realizadas, tanto por las autoridades mexicanas, como colombianas y estar atenta a cada una de las actualizaciones del caso con el fin de que la justicia dé con el paradero de los responsables.

Stephanía Agudelo, hermana de B King, habló de Marcela Reyes

En medio de una reciente entrevista con Álex Rodríguez, periodista de Univisión, específicamente del programa de entretenimiento y variedades Siéntese quien pueda, Stephanía Agudelo, la hermana de B King, habló por primera vez del caso y compartió su opinión con respecto a la situación que atraviesa Marcela Reyes.

“Ninguna persona merece tanto hate, y la verdad, pienso que eso hay que dejárselo a las autoridades, eso no me compete a mí. Yo con Marcela no tengo comunicación alguna, la respeté porque fue pareja de mi hermano siete años, no sabría qué decirte”, afirmó.

Ante lo ocurrido, usuarios de TikTok se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y dieron sus opiniones.