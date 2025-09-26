Suscribirse

Gente

Captan extraño detalle en mensaje de Angie Miller antes de la muerte de B King: “No genera confianza”

Miles de personas pusieron en duda la inocencia de la modelo por las palabras que publicó.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 10:21 p. m.
Este es el mensaje que le está generando cuestionamientos a Angie Miller.
Este es el mensaje que le está generando cuestionamientos a Angie Miller.

El viernes, 26 de septiembre, se dio a conocer que Angie Miller, modelo que habría mantenido una relación amorosa con el cantante B King en las últimas semanas, fue detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro de México, luego de que las investigaciones llevaran a las autoridades a considerarla sospechosa en todo lo ocurrido con el cantante y DJ Regio Clown.

Según informó el diario El País, su retención se habría llevado a cabo en las últimas horas del jueves, 25 de septiembre en el Valle de los Pinos del municipio de Tlalnepantla de Baz, en México.

La joven estuvo pidiendo ayuda en medio del caso de desaparición del artista colombiano.
La joven estuvo pidiendo ayuda en medio del caso de desaparición del artista colombiano.

Esto generó que se causara un fuerte revuelo en redes sociales, y miles de personas se tomaran el trabajo de analizar sus más recientes publicaciones y manifestaciones al respecto.

Como resultado, se identificó un mensaje en su cuenta principal de Instagram, en la que acumula más de 136.000 seguidores. Esta comunicación puso en duda sus palabras por el tipo de discurso que estuvo utilizando.

Contexto: ¿Angie Miller, la actriz venezolana que acompañaba a B King y DJ Regio Clown en México, está desaparecida? Esto se sabe

“Tráelos con bien junto a sus seres amados, por favor”, escribió el 17 de septiembre, es decir, antes de que la familia de B King hiciera oficial su ausencia.

Además, se mostró preocupada al revelar que no podía quedarse callada y tenía que sacar a la luz que los colombianos se encontraban desaparecidos.

“Ya no quiero esperar más tiempo, ni quiero dejar pasar por alto nada. Amigos, seguidores, fans, desde ayer a las 4 de la tarde, B King está desaparecido junto a DJ Regio Clown”, indicó la modelo.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó por alto, pues pidió "justicia divina", generando que muchas personas llegaran a la conclusión de que tenía conocimiento de lo ocurrido con los artistas.

“Necesitamos de su apoyo para que aparezcan sanos y con vida, por favor. Una cadena de oraciones y que se haga justicia divina”.

Contexto: Últimas palabras de Angie Miller, pareja de B King, antes de su desaparición; había lanzado un duro mensaje: “Estábamos felices”

La sección de los comentarios se llenó de opiniones diversas con respecto a la situación y cientos de personas no dudaron en poner en duda su inocencia.

“No entiendo por qué pide que aparezcan y luego pide justicia divina. Algo no me cuadra”; “No me generas confianza, siento que sabes lo que realmente pasó”; “¿Que aparezcan sanos y con vida? ¿Cómo así? ¿Ya sabía?“; ¿Por qué escribe que se haga justicia divina, si no sabía lo que le había pasado...?“; ”Angie Miller está como sospechosa. Me parece que ella debe saber algo sobre lo sucedido con B King y DJ Regio Clown"; “Qué raro, ella parece como cómplice”, son algunas de las palabras que escribieron.

Miles de personas han cuestionado las palabras publicadas por Angie Miller, pareja de B King.
Miles de personas han cuestionado las palabras publicadas por Angie Miller, pareja de B King.

