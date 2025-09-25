El pasado 22 de septiembre, se confirmó la muerte de B King y DJ Regio Clown, dos artistas colombianos que desaparecieron en Ciudad de México después de haber realizado su primer concierto en territorio azteca.

La noticia conmocionó a millones de personas que continúan a la espera de información del caso, con el fin de que se den a conocer las causas de las muertes y los responsables de los hechos.

B King y Regio Clown, artistas colombianos asesinados en México. | Foto: Foto 1: @bkingoficial / Foto 2: @regioclownn

Sin embargo, en las últimas horas, la preocupación al respecto aumentó, pues Angie Miller, quien sostenía una relación amorosa con B King, también habría desaparecido, según reveló W Radio.

“Fuentes de W Radio aseguran que la actriz venezolana Angie Miller, quien acompañaba en México a Bayron Sánchez, más conocido como B-King, se encuentra desaparecida. Amigos y familiares desconocen de su paradero“, escribieron a través de su cuenta oficial de X.

#PrimiciaW | Fuentes de W Radio aseguran que la actriz venezolana Angie Miller, quien acompañaba en México a Bayron Sánchez, más conocido como B-King, se encuentra desaparecida. Amigos y familiares desconocen de su paradero. pic.twitter.com/8oorffwk4W — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 25, 2025

El mensaje que publicó la novia de B King tras la confirmación de la muerte del cantante

Luego de que se conociera que las autoridades mexicanas hallaron los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown, Angie Miller se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que suma más de 128.000 seguidores, y expresó con detalles el duro momento que estaba atravesando.

“No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió.

B King y Angie Miller. | Foto: Instagram @soyangiemilleroficial_

Por otro lado, manifestó tener sentimientos negativos en contra del lugar en el que su pareja y su colega fueron encontrados, pues aunque habrían llegado al lugar con la intención de cumplir sus sueños, estos habrían sido truncados por un grupo criminal, según la información que se conoce hasta el momento.

“Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando. El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron”, anotó, desconsolada.

Otro de los videos que llamó la atención dentro de la plataforma fue uno de los que ancló, pues se le puede ver junto al artista disfrutado de uno de sus días de descanso. “Mi colombiano favorito”, escribió.

Como era de esperarse, miles de personas reaccionaron al contenido y compartieron algunas palabras de apoyo y fortaleza para la mujer.