¿Angie Miller, la actriz venezolana que acompañaba a B King y DJ Regio Clown en México, está desaparecida? Esto se sabe

La joven habría mantenido una relación amorosa con B King en los últimos meses.

25 de septiembre de 2025, 10:05 p. m.
La mujer con la que B King se relacionó luego de su separación con Marcela Reyes.
Ella es la mujer con la que B King se relacionó luego de su separación de Marcela Reyes.

El pasado 22 de septiembre, se confirmó la muerte de B King y DJ Regio Clown, dos artistas colombianos que desaparecieron en Ciudad de México después de haber realizado su primer concierto en territorio azteca.

Contexto: Destapan la forma en la que habrían engañado a B King y Regio Clown para asesinarlos: “Un mensaje claro”

La noticia conmocionó a millones de personas que continúan a la espera de información del caso, con el fin de que se den a conocer las causas de las muertes y los responsables de los hechos.

B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México.
B King y Regio Clown, artistas colombianos asesinados en México.

Sin embargo, en las últimas horas, la preocupación al respecto aumentó, pues Angie Miller, quien sostenía una relación amorosa con B King, también habría desaparecido, según reveló W Radio.

“Fuentes de W Radio aseguran que la actriz venezolana Angie Miller, quien acompañaba en México a Bayron Sánchez, más conocido como B-King, se encuentra desaparecida. Amigos y familiares desconocen de su paradero“, escribieron a través de su cuenta oficial de X.

El mensaje que publicó la novia de B King tras la confirmación de la muerte del cantante

Luego de que se conociera que las autoridades mexicanas hallaron los cuerpos sin vida de B King y DJ Regio Clown, Angie Miller se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que suma más de 128.000 seguidores, y expresó con detalles el duro momento que estaba atravesando.

“No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, escribió.

B King y Angie Miller
B King y Angie Miller.

Por otro lado, manifestó tener sentimientos negativos en contra del lugar en el que su pareja y su colega fueron encontrados, pues aunque habrían llegado al lugar con la intención de cumplir sus sueños, estos habrían sido truncados por un grupo criminal, según la información que se conoce hasta el momento.

“Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando. El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron”, anotó, desconsolada.

Contexto: Marcela Reyes dio nuevas declaraciones tras la muerte de B King: “Me pongo a disposición de las autoridades”

Otro de los videos que llamó la atención dentro de la plataforma fue uno de los que ancló, pues se le puede ver junto al artista disfrutado de uno de sus días de descanso. “Mi colombiano favorito”, escribió.

Como era de esperarse, miles de personas reaccionaron al contenido y compartieron algunas palabras de apoyo y fortaleza para la mujer.

“Qué tristeza con este muchacho”; “mucha fuerza, debe ser un momento muy complicado para todos ustedes”; “un abrazo desde la distancia”, y “te envío todo mi cariño”.

LEER MENOS

