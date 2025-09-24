Marcela Reyes dio nuevas declaraciones tras la muerte de B King: “Me pongo a disposición de las autoridades”

Tras la confirmación de la muerte del cantante B King, tras estar varios días desaparecido en México, Marcela Reyes, su exesposa se ha mostrado bastante preocupada por las constantes amenazas de las que ha sido víctima a través de las redes sociales.

Tal y como lo compartió con sus seguidores por medio de un comunicado oficial, en varias ocasiones ha recibido fuertes mensajes en los que muchos afirman que podrían atentar contra su vida, e incluso, contra de la de su pequeño hijo, Valentino.

La exesposa de B King habló luego de que se confirmara la muerte del cantante. | Foto: Instagram @marcelareyes - @bkingoficial / Montaje: Semana

En su último pronunciamiento, la reconocida DJ, modelo y empresaria se sinceró frente a sus millones de seguidores y reaccionó ante quienes la han señalado de ser culpable del fallecimiento del artista.

“Hoy me dirijo a ustedes con un dolor que me acompañará siempre, y es lo único que cargo conmigo, ese profundo dolor. Sin embargo, me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Por eso, hoy alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo. Exijo a los gobiernos de México y Colombia que se esclarezca, de manera transparente, rápida y con rigor, lo que sucedió con Bayron”, escribió.

A su vez, mostró preocupación por la falta de información que se tiene del caso, pues considera importante que se revelen todos los detalles pertinentes que ayudan a dar con los responsables y mitigar las amenazas que está recibiendo.

“Mi petición no es política, es humana. Se trata de la verdad. La vida de Bayron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí. Solicito el apoyo de todas las personas, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos para viralizar este llamado a las autoridades correspondientes. Necesitamos que este caso no se archive, que no se oculte, que no se ignore”.

Marcela Reyes se pronunció nuevamente tras la muerte de B King. | Foto: Instagram @marcelareyes

Reveló que hará todo lo posible por colaborar con el caso y no estará tranquila hasta que se esclarezcan los hechos.

“Mi compromiso es con la memoria de Bayron. No descansaré hasta que se sepa la verdad y se haga justicia”.

Finalmente, manifestó estar dispuesta a colaborar con la justicia y estar disponible si es requerida como parte de la investigación por parte de las autoridades, tanto del territorio en el que se encontró sin vida al artista, como en su país de origen.

“Me pongo a disposición de las autoridades de Colombia y México. Por favor, ayúdenme a difundir este mensaje de manera masiva y etiqueten todas estas cuentas”.