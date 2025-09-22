Luego de que se confirmara la muerte de B King a través de distintos medios de comunicación de México, y el pronunciamiento oficial de Gustavo Petro por medio de su cuenta de X, el nombre del artista se volvió tendencia en redes sociales, pues miles de personas quedaron sorprendidas con su caso y salieron a opinar del tema.

Pese a que no se tienen muchos detalles de lo sucedido, se han creado varias especulaciones al respecto y los rumores no paran de ser mencionados por medio de los comentarios de las fotografías del artista.

B-King fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil Bkingoficial

Algunas figuras del mundo del entretenimiento se han pronunciado por medio de sus redes sociales, despidiéndose de quien fue su colega, e incluso, gran amigo.

Sofía Avendaño y Marlon Solórzano hablaron de la muerte de B King

Sofía Avendaño y Marlon Solórzano, dos de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos, rompieron el silencio e hicieron algunas declaraciones con respecto a la muerte del artista urbano.

Por su parte, la modelo y actriz dijo: “Gracias a todos por hacer visible el favor que les pedíamos para dar con ellos, lastimosamente, funcionó pero no con buenas noticias. Que Dios los tenga en su gloria. Bayron era muy creyente, así que sé que está con Dios. Mucha fortaleza para su mamá y hermana. Las quiero”.

Además, dejó saber que tiene todas las intenciones de ayudar a la familia de su amigo en lo que puedan llegar a necesitar, pues es consciente del difícil momento que están atravesando.

“Saben que acá sigo para lo que necesiten. Dios los bendiga a todos y mil gracias por ayudar a difundir. Yo creo en la justicia divina. Ahora tienen un ángel guardián que as cuida desde el cielo”, escribió.

Por otro lado, Marlon Solórzano, quien actualmente mantiene una relación con Yana Karpova, dio unas polémicas declaraciones y generó conversación con las palabras que seleccionó.

Marlon Solórzano publicó un fuerte mensaje tras la confirmación de la muerte de B King. | Foto: Instagram @marlonsolorzanoz

“Para que vean el por qué uno a veces prefiere no mencionar mujeres mal relacionadas y el por qué parece que hoy en día uno no puede ni dar su opinión sobre una mujer. Porque termina uno como B King, el joven cantante desaparecido en México”.

Finalmente, envió un mensaje de fortaleza a los seres queridos del cantante que fue hallado sin vida y se dejó ver afectado por la situación.