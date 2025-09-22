Suscribirse

Gente

Muerte de B King: exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ hicieron polémicas declaraciones

Sofía Avendaño y Marlon Solórzano no se quedaron callados y expusieron fuertes opiniones.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 4:02 a. m.
Así reaccionaron algunos exparticipantes de 'La casa de los famosos' al fallecimiento de B King.
Así reaccionaron algunos exparticipantes de 'La casa de los famosos' al fallecimiento de B King. | Foto: Canal RCN - Instagram @bkingoficial / Montaje: Semana

Luego de que se confirmara la muerte de B King a través de distintos medios de comunicación de México, y el pronunciamiento oficial de Gustavo Petro por medio de su cuenta de X, el nombre del artista se volvió tendencia en redes sociales, pues miles de personas quedaron sorprendidas con su caso y salieron a opinar del tema.

Pese a que no se tienen muchos detalles de lo sucedido, se han creado varias especulaciones al respecto y los rumores no paran de ser mencionados por medio de los comentarios de las fotografías del artista.

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre.
B-King fue reportado como desaparecido el pasado martes 16 de septiembre. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil Bkingoficial

Algunas figuras del mundo del entretenimiento se han pronunciado por medio de sus redes sociales, despidiéndose de quien fue su colega, e incluso, gran amigo.

Sofía Avendaño y Marlon Solórzano hablaron de la muerte de B King

Sofía Avendaño y Marlon Solórzano, dos de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos, rompieron el silencio e hicieron algunas declaraciones con respecto a la muerte del artista urbano.

Por su parte, la modelo y actriz dijo: “Gracias a todos por hacer visible el favor que les pedíamos para dar con ellos, lastimosamente, funcionó pero no con buenas noticias. Que Dios los tenga en su gloria. Bayron era muy creyente, así que sé que está con Dios. Mucha fortaleza para su mamá y hermana. Las quiero”.

Además, dejó saber que tiene todas las intenciones de ayudar a la familia de su amigo en lo que puedan llegar a necesitar, pues es consciente del difícil momento que están atravesando.

Contexto: Captan especial detalle en último video de B-King en México; estas fueron sus declaraciones

“Saben que acá sigo para lo que necesiten. Dios los bendiga a todos y mil gracias por ayudar a difundir. Yo creo en la justicia divina. Ahora tienen un ángel guardián que as cuida desde el cielo”, escribió.

Por otro lado, Marlon Solórzano, quien actualmente mantiene una relación con Yana Karpova, dio unas polémicas declaraciones y generó conversación con las palabras que seleccionó.

Marlon Solórzano publicó fuerte mensaje tras la confirmación de la muerte de B King.
Marlon Solórzano publicó un fuerte mensaje tras la confirmación de la muerte de B King. | Foto: Instagram @marlonsolorzanoz

“Para que vean el por qué uno a veces prefiere no mencionar mujeres mal relacionadas y el por qué parece que hoy en día uno no puede ni dar su opinión sobre una mujer. Porque termina uno como B King, el joven cantante desaparecido en México”.

Finalmente, envió un mensaje de fortaleza a los seres queridos del cantante que fue hallado sin vida y se dejó ver afectado por la situación.

Contexto: Marcela Reyes habló por primera vez de la muerte de B King; se mostró afectada y dio duras palabras

“Mucha fuerza para la familia del artista. Lo único que quería era brillar como artista. Tengo la esperanza de que todo esto sea marketing, así no sea algo ejemplar”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Muerte de B King: exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ hicieron polémicas declaraciones

2. Senador Alejandro Chacón denuncia amenazas de muerte: “Le matamos hasta el perro”

3. Casas a solo 1 dólar en Estados Unidos: estos son los requisitos que piden a los compradores

4. Lionel Messi dijo si Ousmane Dembélé es merecedor del Balón de Oro 2025: contundente comentario

5. Uno de los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’ no logró seguir adelante y su equipo sufrió las consecuencias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B-kingB King Byron Sánchez SalazarB King Byron Sánchez SalazarMarcela ReyesLa casa de los famososLa casa de los famosos 2La casa de los famosos Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.