Marcela Reyes habló por primera vez de la muerte de B King; se mostró afectada y dio duras palabras

Después de que se confirmara la muerte de B King y su amigo y compañero DJ Regio Clown, miles de personas han manifestado su tristeza en redes sociales, pues los artistas colombianos se habían consolidado como unas de las promesas artísticas en la industria musical.

No obstante, muchos también estaban a la espera del pronunciamiento de Marcela Reyes, reconocida DJ, modelo y empresaria que estuvo casada durante más de siete años con B King, y de quien se divorció en medio de una polémica en redes sociales en el mes de mayo.

Marcela Reyes tuvo una relación con B King durante varios años. | Foto: Instagram @bkingoficial

Tras cinco horas de que la noticia se hiciera viral, la artista se manifestó a través de su cuenta de Instagram y por medio de una historia expuso su sentir:

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, escribió.

Por otro lado, recordó cómo fue su relación con el fallecido cantante y reveló que vivió algunos de los mejores momentos a su lado, señalando, a su vez, lo importante que fue en la vida de su pequeño hijo, Valentino, quien la ayudó a criarlo durante sus primeros años de vida.

“Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”.

Marcela Reyes se pronunció por la muerte de B King. | Foto: Instagram @marcelareyes

Finalmente, le envió un mensaje especial a los familiares de Bayron Sánchez Salazar, como era el nombre de nacimiento de B King, pidiendo oraciones especiales por su madre, pues tal y como lo había manifestado hace algunos días, está pasando por uno de los momentos más duros de su vida.

“Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”.

Marcela Reyes está siendo víctima de amenazas de muerte

Horas antes de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de B King, Marcela Reyes le dejó saber a sus seguidores que está siendo víctima de amenazas e intimidaciones, en donde se afirma que personas malintencionadas podría atentar contra su vida, e incluso, la de su hijo.

“Marcela ha recibido amenazas en su contra y –más grave aún– contra su hijo de siete años. Condenamos de forma absoluta cualquier acto de violencia y reiteramos que la desinformación irresponsable solo puede tener consecuencias lamentables para redoblar esfuerzos que inciten al odio y pongan en riesgo la vida de un menor de edad. Rechazamos todos los actos de violencia y exigimos que se investiguen y sancionen con todo el peso de la ley", escribió su equipo de abogados.