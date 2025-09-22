Suscribirse

Gente

Muerte de B-King: hermana del cantante dio importante mensaje antes de que hallaran su cuerpo sin vida

Stefania Agudelo compartió sentidas palabras por medio de su cuenta de Instagram.

Laura Camila Másmela Bernal

22 de septiembre de 2025, 10:18 p. m.
La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció antes de conocer la lamentable noticia.
La hermana del fallecido artista colombiano se pronunció antes de conocer la lamentable noticia. | Foto: Instagram @stefania_agudeloo

Desde el pasado miércoles, 17 de septiembre, el artista urbano, B-King, quien se encontraba trabajando en México, dejó de comunicarse con su familia en Colombia, generando una fuerte preocupación en su círculo cercano.

En medio de días difíciles, su madre, hermana y amigos publicaron varias fotografías, videos y mensajes con la esperanza de que el hombre apareciera sano y salvo y pudiera regresar al país.

B-King y Dj Regio Clown fueron hallados sin vida en México.
B-King y DJ Regio Clown fueron hallados sin vida en México. | Foto: El País

En los últimos minutos, el presidente Gustavo Petro se manifestó a través de su cuenta de X y confirmó que el artista B-King y su amigo DJ Regio Clown fueron hallados sin vida en México.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos, mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió el mandatario.

Contexto: Petro dice que B King y Dj Regio Clown fueron hallados muertos en los “Estados Unidos de Mexicanos”

¿Qué dijo la hermana de B-King antes del pronunciamiento de Petro?

Por medio de su perfil oficial de Instagram, Stefania Agudelo, hermana de B-King, se mostró preocupada por la situación e invitó a su público a seguir orando y compartiendo los datos pertinentes para dar con su paradero.

“Mi hermano sigue desaparecido, ya se va a completar una semana. Yo les pido que por favor sigan reposteando, subiendo los videos, que la búsqueda se mantenga viva, por favor. De verdad que muchas gracias por todo el apoyo”.

Por otro lado, les habló a las autoridades del país en el que se encontraba su hermano y pidió ayuda a la Fuerza Pública para lograr resolver la situación y entender lo que estaba pasando con el artista.

“También quiero hacer un llamado a las autoridades colombianas, a las autoridades sobre todo mexicanas, para que nos ayuden a encontrar el paradero de mi hermano y podamos saber en dónde está, que nos den respuesta”.

Contexto: B King, ex de Marcela Reyes que desapareció en México, había expuesto intimidaciones que recibió meses atrás: “Temo por mi vida”

Finalmente, dejó claro que su familia atravesó días sumamente complicados, pues estaban atentos a cada una de las noticias relacionadas con su hermano y esperaban reencontrarse con él en los próximos días.

“Ustedes no saben el momento de incertidumbre tan grave por el que estamos pasando. También quería corroborar la información, esto ocurrió en Ciudad de México, no en Sonora. Muchas gracias y, por favor, sigan apoyándome con los videos y a difundir la noticia”.

