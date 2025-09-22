Muerte de B-King: hermana del cantante dio importante mensaje antes de que hallaran su cuerpo sin vida

Desde el pasado miércoles, 17 de septiembre, el artista urbano, B-King, quien se encontraba trabajando en México, dejó de comunicarse con su familia en Colombia, generando una fuerte preocupación en su círculo cercano.

En medio de días difíciles, su madre, hermana y amigos publicaron varias fotografías, videos y mensajes con la esperanza de que el hombre apareciera sano y salvo y pudiera regresar al país.

B-King y DJ Regio Clown fueron hallados sin vida en México. | Foto: El País

En los últimos minutos, el presidente Gustavo Petro se manifestó a través de su cuenta de X y confirmó que el artista B-King y su amigo DJ Regio Clown fueron hallados sin vida en México.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos, mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió el mandatario.

¿Qué dijo la hermana de B-King antes del pronunciamiento de Petro?

Por medio de su perfil oficial de Instagram, Stefania Agudelo, hermana de B-King, se mostró preocupada por la situación e invitó a su público a seguir orando y compartiendo los datos pertinentes para dar con su paradero.

“Mi hermano sigue desaparecido, ya se va a completar una semana. Yo les pido que por favor sigan reposteando, subiendo los videos, que la búsqueda se mantenga viva, por favor. De verdad que muchas gracias por todo el apoyo”.

Por otro lado, les habló a las autoridades del país en el que se encontraba su hermano y pidió ayuda a la Fuerza Pública para lograr resolver la situación y entender lo que estaba pasando con el artista.

“También quiero hacer un llamado a las autoridades colombianas, a las autoridades sobre todo mexicanas, para que nos ayuden a encontrar el paradero de mi hermano y podamos saber en dónde está, que nos den respuesta”.

Finalmente, dejó claro que su familia atravesó días sumamente complicados, pues estaban atentos a cada una de las noticias relacionadas con su hermano y esperaban reencontrarse con él en los próximos días.